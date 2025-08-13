La Dirección de Seguridad estimó que el tránsito en la Universidad de Sonora podría estabilizarse en dos semanas, una vez que los estudiantes ajusten horarios y rutas.

El flujo vehicular dentro de la Universidad de Sonora (Unison) podría normalizarse en un plazo aproximado de dos semanas, estimó el director de Seguridad, David Fontes.

Explicó que, para entonces, los estudiantes habrán ajustado sus horarios, optimizado sus tiempos de llegada y ubicado con mayor facilidad sus aulas, lo que permitirá disminuir el tránsito dentro del campus.

"En dos semanas, los jóvenes ya habrán considerado sus tiempos de llegada y ubicado sus edificios, lo que ayuda a normalizar la circulación interna. En el exterior, la dinámica de horarios de la ciudad es algo que no podemos modificar" , señaló.

Para agilizar la circulación, recomendó compartir vehículo con uno o más compañeros y utilizar el estacionamiento multinivel, que cuenta con 950 cajones. También hizo un llamado a los estudiantes a mantener la paciencia ante los embotellamientos y a respetar los señalamientos de tránsito.

"Si es posible, compartan vehículo; eso nos ayuda mucho. Si llegan temprano, en lugar de buscar estacionamiento cerca de su edificio, pueden usar el estacionamiento multinivel, que tiene cerca de 900 cajones, para evitar pérdida de tiempo y estrés" , comentó.

El regreso de más de 30 mil estudiantes a la Unison ha incrementado significativamente el flujo vehicular dentro del campus, especialmente en las horas pico de las 7:00, 13:00 y 18:00 horas.