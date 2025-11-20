La tabasqueña venció a 119 concursantes y se impuso en la final a la representante de Tailandia.

La mexicana Fátima Bosch ganó la edición 74 de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, y se convirtió en la cuarta reina de belleza mexicana en obtener la corona.

La tabasqueña superó a 119 concursantes y venció en la ronda final a la representante de Tailandia, consolidándose como la máxima triunfadora de la noche.

Bosch llegó a la gala final como una de las favoritas tras su desempeño constante durante el certamen. En la ronda de preguntas, la mexicana destacó por su mensaje sobre los desafíos de ser mujer en 2025, donde afirmó que usaría su voz “para el servicio de los demás” y para impulsar cambios desde la plataforma de Miss Universo.

La pregunta que le realizó el jurado estaba estrechamente ligada a la polémica que rodeó su participación días antes, cuando el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil protagonizó un enfrentamiento con ella durante una reunión con las delegadas. El directivo la acusó de no seguir indicaciones del comité y lanzó comentarios despectivos hacia su equipo, lo que provocó la reacción de Bosch, quien exigió respeto y decidió abandonar la sala. El episodio se volvió viral y generó críticas al organizador.

En la etapa decisiva, la pregunta final para las cinco finalistas giró en torno al uso de la plataforma del concurso para empoderar a las jóvenes. Bosch respondió con un mensaje sobre autenticidad y valor personal, asegurando que ninguna mujer debe permitir que otros le hagan dudar de su trabajo o su capacidad.

Además de su desempeño en las preguntas, la mexicana fue ampliamente reconocida por su presencia escénica. En la pasarela de traje de baño lució un diseño blanco con detalles dorados que generó comentarios positivos en redes sociales por su porte y seguridad. Más tarde, en la sección de vestido de gala, apareció con un modelo rojo de manga larga y cuello alto, cubierto de lentejuelas y con un diseño central dorado que evocaba figuras folclóricas. La combinación con una capa del mismo tono reforzó su imagen elegante y sofisticada.

Oriunda de Teapa, Tabasco, Bosch estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y continuó su formación en Milán y Estados Unidos. Tras ganar el título de Flor de Oro Tabasco 2018, desarrolló una carrera en el modelaje que la llevó a convertirse en Miss Universe México 2025.

Con su triunfo, México suma su cuarta corona en la historia del certamen, luego de las victorias de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020.