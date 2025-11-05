La representante de México continuará con su participación en Miss Universo 2025, confirma pese a conflicto con Nawat

La representante mexicana en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, reafirmó su compromiso con el certamen internacional pese al conflicto que sostuvo con el presidente de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, quien la insultó públicamente durante una reunión con las delegadas en Tailandia.

“No soy una muñeca”: Fátima Bosch alza la voz

A través de un video difundido en redes sociales, la modelo tabasqueña, de 25 años, aseguró que se mantiene firme en su propósito de representar con dignidad a México y a las causas que impulsa.

“Aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca. Tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar. Estamos en el Siglo XXI y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa” , expresó Bosch.

La joven explicó que su participación va más allá del aspecto estético, pues busca dar visibilidad a las mujeres que luchan por sus derechos y por un trato digno.

“Vine aquí para ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas. Estoy completamente comprometida, como el día uno, y mientras haya Miss Universo, México tiene representante” , afirmó.

El conflicto con Nawat Itsaragrisil

El incidente que desencadenó la controversia ocurrió durante una reunión con las concursantes, cuando Nawat Itsaragrisil cuestionó a Bosch por supuestamente no publicar contenido sobre Tailandia, el país anfitrión del certamen. A pesar de que la mexicana intentó aclarar el malentendido, el empresario lanzó comentarios ofensivos hacia su equipo, llegando a llamarla “tonta” por seguir las instrucciones de su director nacional.

“Me llamó estúpida porque tiene problemas con la organización, y creo que eso no es justo. Estoy aquí dando lo mejor de mí, sin meterme con nadie” , relató Bosch ante medios locales.

La situación provocó que la mexicana se levantara de su asiento para abandonar la reunión, momento en que Itsaragrisil pidió la intervención del personal de seguridad.

El hecho generó una ola de apoyo hacia la tabasqueña por parte de la Organización Miss Universe México, Miss Universe Organization (MUO) y la actual reina Victoria Kjaer, quienes destacaron su valentía y profesionalismo frente a la agresión.

Sheinbaum: “Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz”

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente la actitud de Bosch, calificándola como un ejemplo de dignidad y fortaleza para las mujeres mexicanas.

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice ‘no estoy de acuerdo’. Es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz, no sólo en eventos públicos. Eso que nos decían ‘calladita te ves más bonita’, a mí también me lo dijeron” , comentó.

La mandataria añadió que, contrario a esa frase, las mujeres “nos vemos más bonitas cuando participamos y defendemos nuestros derechos”, pues ello representa el reconocimiento de sus derechos.





“Mi reconocimiento a esta joven tabasqueña. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos” , concluyó.

El respaldo hacia Fátima Bosch se ha extendido en redes sociales, donde miles de usuarios, activistas y figuras públicas han aplaudido su reacción ante el trato que recibió.