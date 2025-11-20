Los cantantes presentaron los detalles del show con el que honrarán el legado de Ernesto Barajas este 28 de noviembre en el Palenque de la Expogan.

Máximo Grado, Enigma Norteño y Javier Rosas presentaron este jueves los detalles de La Recaída Tour, espectáculo que llegará a Hermosillo el próximo 28 de noviembre en el Palenque de la Expogan y que fue concebido originalmente por el fallecido cantante Ernesto Barajas.

Durante la rueda de prensa, los músicos explicaron que este proyecto nació como un formato “3x1”, en el que las tres agrupaciones compartirían escenario al mismo tiempo, colaborando entre sí e interpretando los éxitos que marcaron sus trayectorias. La idea fue impulsada por Barajas, quien, aseguraron, estaba profundamente entusiasmado con llevarla al público.

“Este concepto fue iniciado por mi compadre Ernesto Barajas. Todo estaba preparado cuando sucedió su fallecimiento; el 90% del proyecto ya estaba grabado y por eso él aparece en los promocionales. Inicialmente no era un homenaje, pero decidimos honrar su memoria y su legado musical” , expresó Javier Rosas, quien también adelantó que podría haber invitados sorpresa durante la presentación.

Por su parte, Christian Félix, vocalista de Máximo Grado, reconoció que continuar con el proyecto les provoca emociones encontradas:

“Nos da mucha alegría y a la vez tristeza, porque ya no nos acompaña nuestro amigo y compadre. Decidimos seguir adelante con lo que él inició” .

El espectáculo, señalaron, ofrecerá un show en el que las tres agrupaciones estarán juntas en el escenario, alternando y mezclando sus estilos en una sola presentación. Subrayaron que con un solo boleto, el público podrá disfrutar del talento combinado de tres proyectos consolidados, con colaboraciones especiales y momentos diseñados para conectar con recuerdos y emociones de distintas etapas de su público.

Sobre el nombre del tour, Félix compartió que surgió de manera espontánea:

“Propusimos varios nombres y salió algo más corto. Dije: ‘¿una recaída, no?’ Porque yo sí voy a recaer. Somos agrupaciones con la misma trayectoria, música que la gente escuchaba hace años. Muchos ya están casados o con compromisos, y queremos que recuerden esos tiempos; recaer en el amor, en sentimientos, en varias cosas” .

Los intérpretes coincidieron en que el apoyo del público y de sus familias ha sido clave para retomar este proyecto, que consideran seguirá creciendo gracias al cariño que se mantiene hacia la memoria de Ernesto Barajas.

Los boletos ya están disponibles en boletito.com (evento exclusivo para mayores de edad), además de los puntos de venta físicos en Hotel Araiza y La Onda Latina. Los precios van desde $450 en General, $700 en Preferente, $1,200 en Oro, $1,700 en Diamante y $2,300 en VIP.