Rinden homenaje al actor en Hollywood tras cinco años de su fallecimiento.

Chadwick Boseman fue homenajeado este jueves con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia reunió a sus familiares, directores, actores y amigos más cercanos.

El acto se llevó a cabo en el 6904 Hollywood Boulevard, donde se inauguró la estrella número dos mil 828 en la categoría Motion Pictures.

La ceremonia estuvo encabezada por Steve Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Ryan Coogler, Viola Davis, Letitia Wright, Simone Ledward-Boseman y Michael B. Jordan, compañeros y amigos del actor, compartieron palabras de orgullo y nostalgia.

La estrella fue aceptada por su esposa, Simone Ledward-Boseman, pues el actor falleció en 2020 tras una batalla privada contra el cáncer de colon.

Su trayectoria lo convirtió en un referente cultural. Boseman fue el primer actor afroamericano en liderar una cinta del Universo Cinematográfico de Marvel con Black Panther, nominada al Óscar y con más de mil millones de dólares en taquilla.

Su carrera también incluyó interpretaciones icónicas como Jackie Robinson en 42, James Brown en Get On Up y Levee Green en Ma Rainey’s Black Bottom, papel que le valió un Globo de Oro y un premio SAG de forma póstuma.

Este homenaje llega cinco años después de su fallecimiento, tras el aplazamiento de la ceremonia originalmente programada para 2024.

La Cámara de Comercio destacó a Boseman como un ejemplo de excelencia, resiliencia y representación para las nuevas generaciones de artistas.

Su familia agradeció el reconocimiento y señaló que su legado continúa inspirando a jóvenes creadores en todo el mundo.











