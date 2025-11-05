Raúl Rocha Cantú confirmó sanciones y posibles acciones legales contra el director tailandés, quien insultó y humilló a Fátima Bosch durante un evento del certamen.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, anunció medidas "corporativas y legales" contra Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Grand Tailandia, tras los insultos y agresiones que profirió contra la representante de México, Fátima Bosch Fernández.

En un video difundido este martes en las redes oficiales de la organización, Rocha Cantú expresó su respaldo total a la mexicana y confirmó que la participación de Itsaragrisil en los eventos oficiales del certamen número 74 de Miss Universe será "muy limitada o nula".

"No permitiré que se violen los valores del respeto y la dignidad de la mujer" , afirmó el empresario, quien también pospuso el evento de colocación de bandas, donde se originó el altercado.

El conflicto ocurrió durante una reunión preliminar en la que el directivo tailandés recriminó a Bosch por supuestamente no promover al país anfitrión en sus redes sociales. La modelo mexicana intentó explicarse, pero fue interrumpida y llamada "tonta" por Itsaragrisil, quien incluso habría ordenado a personal de seguridad intervenir para intimidarla.

La representante mexicana se levantó de su asiento y abandonó el salón, acción que fue secundada por otras concursantes, entre ellas Miss Irak y la actual Miss Universo 2024.

Rocha Cantú calificó las acciones de Itsaragrisil como "una serie de actos malintencionados" y aseguró que Miss Universe tomará medidas ejemplares para evitar que se repitan conductas de acoso o intimidación.

"Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de ser un verdadero anfitrión" , expresó. "Tiene la obligación de servir, atender y apoyar a todas las delegadas. No permitiré que se falte al respeto a ninguna mujer" .

El empresario reiteró que Miss Universe es una plataforma de empoderamiento femenino donde los valores de respeto y dignidad "no son negociables".

Por su parte, la embajadora de México en Tailandia, Liliana Ferrer, informó que la representación diplomática mantiene contacto permanente con Bosch y su familia.

"Permaneceremos atentos a la situación, así como a brindarle los apoyos que correspondan" , señaló en redes sociales.

Horas antes del mensaje de Rocha Cantú, Miss Universe México expresó su respaldo a la modelo tabasqueña mediante un comunicado.

"Fátima está bien, más fuerte que nunca y profundamente conmovida por el cariño recibido de México y del mundo" , indicó la organización.

La madre de la concursante, Vanessa Fernández Balboa, también manifestó su orgullo por la manera en que su hija enfrentó la situación.

"Vi a mi hija defenderse no con violencia, sino con dignidad, frente a alguien que intentó humillarla. Eso la hace grande" , escribió en Instagram.

La gran final del certamen Miss Universe se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.