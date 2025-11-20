La final de Miss Universo 2025 continúa en desarrollo, con la mexicana buscando convertirse en la cuarta ganadora nacional tras Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

La mexicana Fátima Bosch se colocó este jueves entre las cinco finalistas de Miss Universo 2025, luego de una destacada pasarela en traje de noche durante la gala celebrada en el Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia.

Las 12 semifinalistas regresaron al escenario acompañadas de una orquesta en vivo para presentar su atuendo de gala. Bosch apareció con un vestido rojo de manga larga con detalles dorados al frente y una capa de tul que utilizó para acentuar su caminata, uno de los momentos más ovacionados de la jornada.

El color rojo volvió a cobrar simbolismo para México, pues las últimas dos Miss Universo mexicanas ganaron la corona con vestidos de ese tono. La presentación de Bosch reforzó la expectativa generada en torno a su desempeño.

Entre las favoritas de la noche destacaron Chile, quien lució un vestido rosa de escote profundo, y Puerto Rico, con un diseño plateado acompañado de una capa satinada con plumas. China optó por un atuendo de brillos en tonos plata y nude, mientras que la anfitriona, Tailandia, apareció con un vestido azul de una sola manga con transparencias. Costa de Marfil también recibió fuertes reacciones por un vestido plateado con abertura en la pierna y una capa que complementó su pasarela.

¡ASÍ SE GRITA MÉXICO! ?



"¡Fátima Bosch Fernández, Viva México!"



Con esta energía y seguridad se presentó nuestra paisana en el escenario de Miss Universe



La tabasqueña pisa fuerte y hace retumbar el Impact Arena en Tailandia. ¡Qué orgullo verla ahí! ? pic.twitter.com/FzY3MhHzRV — xevt - xhvt (@xevtfm) November 21, 2025

Tras la ronda de gala, el certamen confirmó a las cinco finalistas: México, Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil. Bosch permanece así a un paso de la corona en una edición marcada por su resiliencia dentro y fuera del escenario.

La final continúa en desarrollo y en breve se definirá a la sucesora de la danesa Victoria Kjær.