La cajemense Danna Martínez fue coronada Miss Sonora 2026 en San Carlos y aseguró su pase al certamen nacional.

Con paso firme y una sonrisa que reflejó la ilusión de todo un estado, Danna Martínez, originaria de Ciudad Obregón, fue coronada Miss Sonora 2026 durante la final celebrada la noche del domingo 28 de septiembre en San Carlos.

"Sigo en shock, estoy muy emocionada por lo que viene y muy orgullosa de representar a este bello estado" , expresó la nueva reina de belleza al recibir la banda y la corona que la acreditan como sucesora en el certamen.

Martínez destacó que su reinado estará alineado con el lema del concurso, Belleza con Propósito, impulsando acciones sociales:

"Claro que no se trata sólo de lo físico, hay que dar más allá y me encanta servir. Estoy muy emocionada por lo que viene en este aspecto; quiero realizar muchas acciones y actos de caridad que apoyen a mi estado" .

Una noche de emociones en San Carlos

La final de Miss Sonora 2026 se vivió en un ambiente cargado de nervios, entusiasmo y camaradería entre las participantes. Danna relató que, aunque la presión estuvo presente, la experiencia fue inolvidable:

"La verdad todo pasó muy rápido, estuve en shock muchas veces. No creo que se me haya complicado nada, sólo los nervios por tanta gente; nunca había participado en algo así y estoy muy emocionada y feliz" .

Uno de los factores clave en su triunfo fue el apoyo de su familia, que viajó hasta San Carlos para acompañarla.

"Fue un respaldo muy grande, no sé qué hubiera hecho sin ellos. Al verlos me sentí más relajada y todo fluyó mejor" , compartió.

El mensaje de la nueva reina

Durante la ronda final de preguntas, Martínez se mostró firme en su compromiso de inspiración y servicio:

"Quiero ser una representación viva de lo que es la resiliencia y de lo que significa seguir adelante. Así como yo estoy aquí para hacer cambios, ustedes también pueden hacerlo" .

Antes de despedirse, dirigió un mensaje a quienes la han acompañado en este camino:

"Muchas gracias por esta oportunidad, espero no fallarles y llenarlos de orgullo. Quiero dar lo mejor de mí por Sonora y por toda la gente que me apoya" .

Con esta victoria, Danna Martínez obtuvo su pase directo a Miss México 2026, donde representará a Sonora en el certamen nacional y buscará llevar más allá su propósito de servicio y transformación social.