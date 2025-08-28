El certamen llevará a cabo una gira por los principales municipios del sur de la entidad.

El camino rumbo a la corona de Miss Sonora 2025 continúa con fuerza y entusiasmo, impulsando belleza, talento y compromiso social en los principales municipios del sur del estado.

En conferencia de prensa, Clara Félix, directora de Miss Sonora, dio inicio a la segunda etapa del concurso y anunció la gira de la gran final. Félix destacó que este certamen es la plataforma oficial para elegir a la representante sonorense que participará en Miss México, el cual, a su vez, abre las puertas a Miss Mundo Internacional, uno de los concursos de belleza más antiguos y prestigiosos a nivel mundial.

La gira recorrerá Navojoa, Ciudad Obregón, Huatabampo, Álamos y otros municipios, combinando actividades que resaltan la riqueza cultural y turística de la región mientras se prepara a la próxima representante del estado.

La rueda de prensa, llevada a cabo en Plaza de Hierro, en Navojoa, contó también con la presencia del coordinador del certamen, Orlando Diarte, así como de representantes de la plaza y de los municipios de Álamos y Navojoa.

Asimismo, asistieron funcionarios de las oficinas de Convenciones y Visitantes del Sur de Sonora, además de Dalia Velderrain, actual Miss Sonora 2025, quien próximamente viajará a Nuevo León para representar al estado en el certamen nacional.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la logística, la seguridad y la derrama económica que se espera generar gracias al turismo vinculado con los eventos y actividades paralelas.

Además, se anunciaron activaciones turísticas, sociales y de promoción hotelera, con el apoyo tanto de autoridades locales como del sector privado, con el objetivo de maximizar la llegada de visitantes y dinamizar la economía regional.

Escenarios sonorenses que darán vida al certamen

En el marco de esta gira, el 'Reto Belleza de Playa' invita a las concursantes a brillar con su belleza natural y carisma en un escenario único: el Malecón de Huatabampito, el próximo 17 de septiembre.

El esfuerzo físico y la disciplina serán el eje del 'Reto Deportivo', que se llevará a cabo en Navojoa, conocida como la 'Perla del Mayo'. Durante los días 18 y 19 de septiembre, las aspirantes demostrarán su resistencia y destreza en pruebas diseñadas para destacar su fortaleza y espíritu competitivo.

La cultura y el talento artístico serán protagonistas en Álamos, durante el 'Reto Talento' los días 20 y 21 de septiembre. En este escenario histórico, las candidatas podrán mostrar su creatividad y conexión con las tradiciones locales, promoviendo así la riqueza turística y cultural de la región.

La gira también hará paradas en Ciudad Obregón y Guaymas, consolidándose como una gran fiesta que celebra la belleza y el potencial de la mujer sonorense. Todos los eventos serán completamente gratuitos, invitando a la comunidad a sumarse, apoyar y vivir de cerca esta experiencia.

La Gran Final, programada para el 27 de septiembre será en San Carlos, Nuevo Guaymas, donde se coronará a Miss Sonora 2025. Este evento no solo destacará a la nueva reina, sino que también consolidará la región como un referente de talento, carisma y compromiso social en el estado.