Lourdes, mejor conocida como Lulú Gómez, tras terminar su licenciatura en Artes Escénicas viajó a la ciudad de Nueva York con una maleta de llena de sueños, donde el ser bailarina era su principal anhelo, pero la vida tenía preparado otro camino para ella.

La periodista navojoense, Lourdes Gómez Chávez, con su gran pasión y carisma ha logrado conquistar la pantalla estadounidense, quien con su entrega y trabajo ha logrado llevarse cinco premios Emmy.

Además de su talento artístico, Lulú también estudió periodismo, abriéndose nuevos caminos dentro los escenarios, la radio, como escritora y presentadora de noticias así como reportera cultural, deportiva y de entretenimiento.

“Nunca imaginé llegar a la televisión, siempre incliné hacia las artes escénicas, pero una cosa te va llevando a la otra… De escribir y grabar comerciales pasé a las noticias, después televisión nacional y ahora realizo entrevistas en Disney y Hollywood” , externó.

Recuerda con gran cariño sus inicios dentro de las artes, en la academia Santa Cecilia en Navojoa, Sonora (hogar donde creció) ahí descubrió el ballet, danza y actuación convirtiéndose en una parte fundamental de si misma.

Ahora, sumando galardones a su carrera profesional y artística, recuerda cada uno de los pasos que ha dado, en el cual hubo sacrificios pero recordar esas raíces y características sonorenses que forman parte de su personalidad la alientan a seguir adelante.