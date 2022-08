Pedro Páramo será dirigida por Rodrigo Prieto en Netflix

El cinematógrafo nominado al Oscar, Rodrigo Prieto, dstacado por títulos como "Secreto en la montña" o "El silencio", debutará como director para la película de Pedro Páramo.

Por varios meses Rodrigo Prieto ha respirado todo lo que tenga que ver con Pedro Páramo, novela editada originalmente en 1955 y ubicada durante la Guerra Cristera, porque será el responsable de convertirla en película.

El cinefotógrafo, nominado al Oscar por sus trabajos en "Secreto en la montaña", "El irlandés" y "Silencio", debutará así como director con este largometraje anunciado desde el año pasado por Netflix, el cual comenzaría rodaje a fines de este.

Eugenio Caballero ("El laberinto del fauno"), en el diseño de producción, y Anna Terrazas ("Roma"), en el departamento de vestuario, forman parte de su equipo cercano.

El elenco aún se está definiendo. "Ha sido encontrar dentro del texto lo que me llama, lo que me mueve y siento. He estado leyendo diversos autores, artículos y opiniones, interpretaciones sobre la novela, pero lo más importante es qué de los personajes conecta conmigo", dice en entrevista.

La novela, usando el realismo mágico, narra dos historias: la de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre, y la de Pedro Páramo, un hombre corrupto por la Revolución.

Prieto tiene de entrada una conexión directa con la época en que se cuenta la historia. Su abuelo tenía 16 años cuando se sumó a las fuerzas de Emiliano Zapata, mientras que su abuela vio en Coahuila la llegada de Francisco Villa.

"Pero también está este mundo misterioso, oculto, místico, que es Comala y que experimenta Preciado; el tema del mundo de los muertos y vivos es algo que siempre me ha conmovido", indica. Comenta que se está trabajando con la adaptación hecha por el español Mateo Gil, quien intentó filmarla hace más de una década.

Esta sería la tercera versión de Pedro Páramo, luego de las películas filmadas en 1966 y 1976, que llevaron en los roles principales, respectivamente, a las duplas de John Gavin y Carlos Fernández; Manuel Ojeda y Abelardo San Miguel. "Siempre pensé que sería una buena película para volver a hacer y, en su tiempo, pensé que me gustaría fotografiarla", recuerda.

"No sólo es retratar esta atmósfera a nivel visual, sino meterme en los personajes y ahondar en todo el mundo de ese universo, en el auditivo, el emocional. Sí, uno podría perderse en el miedo de la gran responsabilidad y de que sus dos versiones anteriores no funcionaron del todo, aterrarme y decir que no le entro, pero no quería dejar que eso pasara", subraya.

Aunque "Pedro Páramo" sería su ópera prima, Rodrigo no desconoce el mundo de la dirección, habiendo sido responsable de cortometrajes como "Likeness" y "R&R", así como vivido procesos creativos al lado de Martin Scorsese ("El lobo de Wall Street"), Oliver Stone ("Alexander"), Spike Lee ("La hora 25") y Alejandro González Iñarritu ("Amores perros").

Su carrera contabiliza más de tres décadas de trabajo, incluyendo videos musicales de artistas como Taylor Swift. "Me ha tocado ver a muchos directores cómo trabajan con los actores, cómo adaptan un texto, un guión, he visto lo que a mi parecer funciona o no. Pero mi intención no es convertirme en director, dar el paso a otra cosa, yo me considero cineasta y mi trabajo como director de fotografía no es algo que haya terminado", apunta.