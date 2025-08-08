Los abogados de Rafael Caro Quintero presentaron ante un juez en Nueva York una queja formal por las severas condiciones de aislamiento que enfrenta el narcotraficante mexicano, a quien mantienen incomunicado y confinado 23 horas al día bajo medidas carcelarias extremas.

Rafael Caro Quintero, detenido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, se encuentra bajo medidas de aislamiento que su equipo legal califica como inhumanas y legalmente injustificadas.

Así lo afirmaron sus abogados en una carta dirigida al juez Frederic Bloc, donde solicitan revisar las condiciones impuestas desde su extradición a Estados Unidos en febrero de 2025.

Según la defensa, Caro Quintero permanece solo en una celda pequeña, sin ventanas, con la luz encendida las 24 horas del día. De lunes a viernes puede salir por una hora; los fines de semana, permanece encerrado sin excepción. La comida le es entregada a través de una ranura en la puerta y no se le permite realizar ejercicio ni recibir visitas familiares.

Las restricciones impuestas se amparan en las Medidas Administrativas Especiales (SAMs, por sus siglas en inglés), aplicadas en casos donde el gobierno considera que el acusado representa un riesgo de comunicación con el exterior que pueda facilitar delitos.

No obstante, los abogados argumentan que no existen pruebas concretas de que Caro Quintero haya intentado comunicarse ilícitamente desde prisión ni de que represente un peligro de fuga o represalia. "Las restricciones se basan en narrativas del pasado, no en evidencia actual", argumenta la defensa.

Además, critican que las SAMs impiden cualquier forma de comunicación familiar, incluso a través del equipo legal, lo cual, aseguran, vulnera derechos básicos del acusado.

Niegan uso indebido de la defensa legal

Los abogados designados por la corte enfatizaron que no tienen vínculos previos con el acusado y que no existen pruebas de que el narcotraficante haya intentado manipular al equipo legal para cometer nuevos delitos. "El gobierno no ha demostrado que Caro Quintero haya utilizado, o pueda utilizar, a sus representantes legales para facilitar actos ilícitos", escribieron.

Caro Quintero enfrenta

en Estados Unidos, entre ellos el

del

Enrique “Kiki” Camarena en 1985, conspiración para distribuir narcóticos a nivel internacional, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, y dirección de una empresa criminal.