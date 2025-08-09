Gael Bonilla lideró la ofensiva tricolor con 22 puntos; el partido ante Jamaica definirá su sector para la siguiente fase.

Con una destacada actuación de Gael Bonilla, la Selección Mexicana de basquetbol (2-0) derrotó con autoridad 113-78 a Barbados (0-2) en la Arena ITSON, asegurando su pase a la siguiente fase clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027 en Qatar.

Aunque el boleto al Clasificatorio de las Américas ya está garantizado, el tercer juego ante Jamaica será clave para definir el sector en el que México competirá. Una victoria colocaría al equipo en el Grupo A, mientras que una derrota lo enviaría al Grupo B.

¡MÉXICO AL CLASIFICATORIO!



La quinteta tricolor vence a su similar de Barbados y consiguen su pase al clasificatorio FIBA rumbo a Qatar 2027 pic.twitter.com/v6qQKERxQ5 — TVC Deportes (@TVCDeportes) August 10, 2025

En el Grupo A ya se encuentran Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua; en el Grupo B están Canadá, Puerto Rico y Bahamas. Si bien tanto estadounidenses como canadienses son potencias, la diferencia radica en los rivales restantes: República Dominicana y Nicaragua lucen más accesibles que Puerto Rico y Bahamas, este último con antecedentes de sorprender gracias a figuras NBA como DeAndre Ayton, primera selección global del Draft 2018 y actual jugador de Los Angeles Lakers.

Te puede interesar Karim López queda fuera de la lista final para preclasificatorio FIBA

Partido dominado desde el segundo cuarto

Barbados comenzó con intensidad y llegó a tomar la ventaja en el primer cuarto, apoyado en los triples de Kyrone Alexander y Deroni Hurley. Sin embargo, un enceste de Bonilla en los segundos finales puso el marcador 25-24 a favor de México.

En el segundo periodo, Bonilla tomó el control ofensivo: abrió con un triple y penetró repetidamente en la pintura para sumar puntos clave. Cerró la primera mitad con 14 unidades, 11 de ellas en ese cuarto, permitiendo a México irse al descanso 58-46.

Tras el medio tiempo, el cuadro dirigido por Omar Quintero impuso su condición de favorito. En el tercer cuarto arrasó 32-16 y en el último periodo mantuvo el dominio. El entrenador aprovechó para debutar a José Murillo, originario de Chihuahua y actual jugador de la Universidad de Nuevo México en la División II de la NCAA.

Bonilla finalizó como el jugador más valioso con 22 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 2 bloqueos en apenas 18:04 minutos, con un diferencial de +15. Por Barbados, Carl Thorpe fue el mejor anotador con 16 unidades.

¡Rumbo al clasificatorio!



La quinteta mexicana venció por 113-75 a Barbados para conseguir su pase al clasificatorio rumbo a Qatar 2027 #EstoEsBasquetpic.twitter.com/NEuH1gpRco — Liga Mexicana de Basquetbol CHEVRON CIBACOPA (@cibacopamx) August 10, 2025