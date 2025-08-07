El seleccionado mexicano iniciará su camino a Qatar 2027 este viernes, con Pako Cruz y Jorge Camacho como representantes de Sonora en el torneo internacional.

La Selección Mexicana de basquetbol presentó este jueves su lista definitiva para disputar el Preclasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, que se celebrará del 8 al 10 de agosto en la Arena ITSON de Ciudad Obregón, con la sorpresiva ausencia del hermosillense Karim López, considerado el mayor prospecto mexicano hacia la NBA.

Fuente cercana a la selección confirmó que la baja de López responde a "una lesión menor y a una decisión conjunta con su equipo, los New Zealand Breakers". Debido a esto, López se enfocará en su rehabilitación y preparación para la próxima temporada con los Breakers, en busca de llegar en óptimas condiciones al draft de la NBA.

Lista de convocados publicado este jueves por Ademeba México. (Foto: @ademeba_oficial)

El representativo nacional, dirigido por el coach sonorense Omar Quintero, contará con la presencia de otros dos jugadores del estado: el escolta Pako Cruz y el ala-pívot Jorge Camacho. Ambos serán parte del equipo que buscará uno de los dos boletos disponibles en el Grupo A para avanzar a los Clasificatorios de las Américas.

Cajeme recibe torneo FIBA

México debutará este viernes ante Costa Rica, enfrentará el sábado a Jamaica y cerrará el domingo contra Barbados, en un torneo que se juega bajo el formato todos contra todos. Los dos mejores clasificados de cada grupo —el otro se disputará en Valdivia, Chile— avanzarán a la siguiente fase del camino hacia Qatar 2027.

La sede contará con capacidad para cuatro mil 800 espectadores y recibirá a delegaciones de tres países caribeños.

Convocatoria final de México

Paul Stoll

Moisés Andriassi

All Wright

Pako Cruz

Karim Rodríguez

Gabriel Girón

Fabián Jaimes

Gael Bonilla

Jorge Camacho

JJ Ávila

José Murillo

Israel Gutiérrez

México en el Grupo A

México vs Costa Rica - Viernes 8 de agosto, 20:00 horas

México vs Barbados - Sábado 9 de agosto, 20:00 horas

México vs Jamaica - Domingo 10 de agosto, 19:00 horas