La F1 llega a su final en Abu Dhabi con tres pilotos en la pelea: Norris, Verstappen y Piastri. Estos son todos los escenarios que pueden definir al campeón 2025.

El Campeonato de Pilotos 2025 de la F1 llegará a su definición este fin de semana en Abu Dhabi con un cierre histórico entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Tras el Gran Premio de Qatar, la diferencia entre los tres contendientes es de apenas 16 puntos, lo que deja múltiples escenarios abiertos para conocer al nuevo monarca de la Fórmula 1.

Lando Norris encabeza el campeonato con 408 unidades, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392. El británico de McLaren salvó dos puntos clave al remontar al cuarto puesto en Lusail, resultado que, pese a una carrera complicada, le permite llegar a Yas Marina con ventaja matemática.

Los escenarios para que Lando Norris sea campeón

Norris es el piloto con más posibilidades debido a su margen de 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri. Le basta con terminar primero, segundo o tercero para asegurar el campeonato sin importar los resultados del neerlandés o del australiano.

Si no logra subir al podio, aún conserva opciones. En caso de que Piastri gane, Norris necesita que Verstappen termine segundo o tercero para mantener la ventaja en puntos. Incluso con un sexto lugar, el británico podría coronarse si Verstappen no pasa del tercer puesto y Piastri no gana.

Los escenarios para que Max Verstappen sea campeón

Aunque recortó distancia con su victoria en Qatar, Verstappen no depende únicamente de sí mismo. Para conquistar su quinta corona tiene un camino claro: debe ganar en Abu Dhabi y esperar que Norris termine cuarto o más atrás.

Si el neerlandés finaliza segundo o tercero, solo le sirve un abandono del líder para mantener vivas sus posibilidades, siempre y cuando Piastri no obtenga la victoria. Cualquier otro escenario fuera de la primera posición lo deja sin opciones realistas.

Los escenarios para que Oscar Piastri sea campeón

El australiano enfrentará el escenario más complicado. Piastri solo puede ser campeón con una condición: necesita ganar la carrera en Yas Marina. Una victoria lo llevaría a 417 puntos, pero requiere además que Verstappen sea segundo y que Norris finalice en sexto lugar o peor.

Para cualquier resultado que no incluya el triunfo, el piloto de McLaren queda sin probabilidades matemáticas.

Un desenlace histórico en Yas Marina

McLaren llega presionado tras una estrategia fallida en Qatar que les costó la victoria y que permitió a Verstappen acercarse en la clasificación. El equipo británico tiene la posibilidad de cerrar un año dominante con un título que no conquista desde la era de Lewis Hamilton.

La combinación de resultados posibles anticipa una carrera intensa, donde la posición en pista y la gestión de neumáticos podrían decidir al campeón más disputado de los últimos años.

Piloto Condición(s) suficiente(s) para ser campeón Ejemplos concretos (resultado final y puntos) Lando Norris (408 pts) Terminar 1º, 2º o 3º en Abu Dhabi — se corona sin depender de rivales.

en Abu Dhabi — se corona sin depender de rivales. Si queda fuera del podio, todavía tiene múltiples escenarios favorables según las posiciones de Verstappen y Piastri (ver ejemplos). 1º (25): Norris 433 — Campeón.

2º (18): Norris 426 — Campeón.

3º (15): Norris 423 — Campeón.

4º (12): Norris 420 — puede ser campeón si Verstappen no gana (ej. VER 2º ? 414; Piastri 1º ? 417).

6º (8): Norris 416 — aún campeón en algunos escenarios (por ejemplo, si Piastri no gana y Verstappen queda 4º o peor). Max Verstappen (396 pts) Condición más directa: ganar la carrera (1º) y que Norris termine 4º o peor .

y que . Si Verstappen es 2º o 3º necesita un abandono o un resultado muy bajo de Norris y además que Piastri no gane; son escenarios mucho más restringidos. 1º (25): VER 421. Si Norris =4º (ej. 4º ? 420) Verstappen es campeón.

2º (18): VER 414 — podría ser campeón sólo si Norris puntúa muy poco o abandona y Piastri no gana (ej. Norris DNF ? 408, Piastri =2º ? =410).

3º (15): VER 411 — escenarios aún más limitados (p. ej. Norris fuera de puntos y Piastri sin victoria). Oscar Piastri (392 pts) Única vía práctica: ganar la carrera (1º) y que Verstappen quede 2º y Norris finalice 6º o peor .

que y . Si no gana, queda eliminado automáticamente de la lucha por el título. 1º (25): PIA 417. Si VER 2º (18 ? 414) y NOR =6º (ej. 6º ? 416) ? Piastri campeón.

Si Piastri 1º y Verstappen 3º (15 ? 411), Norris necesitaría =4º para que Piastri no supere sus puntos — escenario difícil; lo seguro es: PIA 1º + VER 2º + NOR =6º. Nota: la tabla usa el sistema de puntos estándar (1º 25, 2º 18, 3º 15, 4º 12, 5º 10, 6º 8, 7º 6, 8º 4, 9º 2, 10º 1). En caso de empate a puntos al final del GP, el desempate oficial se resuelve por mayor número de victorias, segundos puestos, etc.