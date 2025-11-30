La Máquina venció 3-2 al Guadalajara y avanzó a semifinales tras un duelo lleno de polémica y un penal fallado por Javier Hernández.

Cruz Azul avanzó a las semifinales del Apertura 2025 tras vencer 3-2 a Chivas en un cierre dramático que incluyó un penal fallado por Javier 'Chicharito' Hernández.

La Máquina consiguió su boleto en el Estadio Olímpico Universitario al imponerse al Guadalajara en un duelo de ida y vuelta, definido por un gol en tiempo de reposición.

Cade Cowell regresó a la alineación rojiblanca y marcó al minuto 8, además de asistir a Bryan González al 35', una respuesta inmediata al empate momentáneo de Gabriel Fernández al 14'. Con ese 2-1, Chivas parecía controlar el rumbo de la serie.

Para la segunda mitad, Cruz Azul adelantó líneas y encontró el empate con un disparo de Jeremy Márquez al 72’. Pocos minutos después llegó la jugada más polémica del encuentro, cuando una acción entre Jesús 'Chiquete' Orozco y Santiago Sandoval derivó en un penal señalado para Chivas.

¡Penal para C.D. Guadalajara! Falta a Santiago Sandoval por Cruz Azul; narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/mlbBBPrEs0 — lilboimx (@lilboimx) December 1, 2025

Aunque todo indicaba que Luis Romo cobraría, Javier Hernández tomó el balón y se perfiló para ejecutar lo que pudo ser el gol que colocara al Rebaño en semifinales. Sin embargo, su tiro salió por encima del arco de Andrés Gudiño, silenciando a la afición rojiblanca.

CHICHARITO VOLÓ Y FALLÓ EL PENAL ANTE CRUZ AZUL pic.twitter.com/t4DUCowHvO — Hugol ^^ (@Hugol343) December 1, 2025

En tiempo agregado, Carlos Rodríguez definió con frialdad ante Raúl Rangel y selló el 3-2 definitivo que colocó a Cruz Azul entre los cuatro mejores del torneo.

Ayer, Monterrey, Toluca y Tigres habían hecho lo propio para asegurar su lugar en la antesala de la final.

Rayados resistió ante América gracias al global 3-2; Toluca confirmó el pase con el 0-0 ante Juárez tras ganar la ida; y Tigres consumó una remontada histórica al vencer 5-0 a Tijuana para revertir el marcador adverso de 0-3.

Con estos resultados, las semifinales del Apertura 2025 quedaron definidas de la siguiente manera:

Semifinales del Apertura 2025

Toluca vs. Monterrey

Tigres vs. Cruz Azul