Omar Cruz, Alan Rangel y Sean Reid-Foley, los tres con experiencia en Grandes Ligas, hicieron su debut con la casaca naranjera.

En una noche de estrenos y dominio desde la lomita, los Naranjeros de Hermosillo capitalizaron las pocas oportunidades a la ofensiva y se impusieron 1-0 a los Cañeros de Los Mochis en el Estadio Fernando Valenzuela en extrainnings; un triunfo que les permitió amarrar la serie.

Cruz lució en su presentación al trabajar cuatro episodios en blanco, permitiendo solo un hit, dos bases por bolas y recetando un par de ponches.

Después vino el relevo del serpentinero perteneciente a los Filis de Filadelfia. Rangel ingresó en la quinta entrada y retiró el inning en orden, apuntándose además dos ponches ante Josh Rehwaldt y Carlos Soto.

En la sexta fue turno para Reid-Foley. El estadounidense, oriundo de Agana Heights, cumplió al colgar la argolla; su única complicación fue permitir un imparable de Isaac Rodríguez y otorgar pasaporte a Eric Filia.

A partir de ahí desfilaron Fernando Salas, Luis Márquez y Chase Jessee quienes también retiraron sus entradas en blanco.

Fue hasta la décima entrada cuando Hermosillo logró fabricarse la carrera que dictó sentencia. Agustín Murillo tomó turno con corredores en las esquinas y la oportunidad de dejar tendidos en el terreno a los Cañeros.

El 'Guty', fiel a su experiencia, trabajó pacientemente el turno y esperó el lanzamiento adecuado para conectar una línea que picó en terreno bueno y con la que se definió todo.

Daniel Missaki (2-1), que relevó la décima, se quedó con la victoria. La derrota fue para Danis Correa (2-2).