IP17 venció 2-0 a AJ3 con una blanqueada de ruta completa de Alejandro Martínez y se convirtió en el segundo finalista de la Liga del Sol.

En un auténtico duelo de pitcheo, IP17 aseguró el último boleto disponible a la Final de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, al derrotar 2-0 a AJ3 y cerrar con autoridad la serie semifinal. La figura indiscutible del encuentro fue Alejandro 'Cañoncito' Martínez, quien firmó una actuación brillante desde la loma.

La novena apadrinada por el ligamayorista Isaac Paredes se impuso en el tercer juego de la serie con una serpentina dominante y un ataque oportuno en la cuarta entrada. Con este triunfo, IP17 acompañará a Quinto Nivel en la disputa por el título, cuyos días de actividad se definirán la próxima semana.

Te puede interesar Quinto Nivel: primer finalista tras dramático juego en extrainnings

Martínez lanzó la ruta completa con una blanqueada de nueve entradas, en las que sumó nueve ponches, permitió sólo seis imparables y mantuvo a raya cualquier intento de reacción. Su labor le valió la victoria, mientras que Fernando Zambrano cargó con la derrota pese a una sólida presentación.

El dominio desde la lomita marcó todo el encuentro en el Campo 2 de la Unidad Deportiva El Cárcamo, pero un descuido defensivo de AJ3 en el cierre del cuarto capítulo abrió la puerta para que IP17 tomara ventaja.

El rally inició con imparable de Marco López y toque de sacrificio de Leo Torres. Después, un sencillo de Gerardo Rangel colocó corredores en las esquinas con un out. Fue entonces cuando una jugada de doble robo quebró el cero y puso el 1-0 en la pizarra.

El 2-0 cayó en ese mismo episodio, con un elevado corto de Germán Duarte al jardín central que picó en terreno bueno para ampliar la diferencia.

El dramatismo apareció en el séptimo inning. AJ3 amenazó con corredores en segunda y tercera, dos outs y Víctor Mazón, su bateador de poder, en turno. Sin embargo, Martínez se sostuvo firme y lo ponchó con un pitcheo rompiente que desactivó el peligro.

La última escena del juego confirmó su papel protagónico. 'Cañoncito' volvió a la loma para el noveno inning con la misión de cerrar la blanqueada. Enfrentó a la tanda mínima —Derek Urbalejo, Juan Carrillo y Mario Vega— y los retiró en fila con ponche, rola a tercera y elevado al cuadro, sellando el pase de IP17 a la Final.