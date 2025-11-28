Naranjeros castigaron temprano al pitcheo de los Cañeros y firmaron una victoria de 9-0 en el Estadio Fernando Valenzuela, con Samayoa llevando por fin su primera victoria del año.

Una noche redonda a la ofensiva vivieron los Naranjeros de Hermosillo en el arranque de la serie ante los Cañeros de Los Mochis, al derrotarlos por blanqueada de 9-0 en el Estadio Fernando Valenzuela.

José Samayoa (1-3) tenía pendiente su primera victoria de la temporada después de su sólida actuación del 22 de noviembre ante el Tucson Baseball Team, cuando lanzó cinco entradas y un tercio sin admitir carrera pero salió sin decisión. Esta vez, regresó al montículo con la misma contundencia y, ahora sí, con el respaldo ofensivo necesario para estrenar la casilla de triunfos.

El hermosillense trabajó seis entradas completas y solo permitió dos imparables, en una labor de 97 lanzamientos, 64 de ellos en zona de strike, para firmar un dominio absoluto sobre la ofensiva visitante.

En contraste, Manuel Urías (2-1) —quien llegó a la capital sonorense sin conocer la derrota— sufrió su primer revés de la campaña. El derecho fue castigado desde temprano y concluyó su actuación tras cuatro innings, en los que aceptó cuatro hits y cinco carreras.

Para el segundo de la serie, Omar Cruz realizará su presentación con Naranjeros tras haber debutado en las Grandes Ligas la temporada anterior con los Padres de San Diego.

Te puede interesar Pitcher sonorense Omar Cruz cumple el sueño de su vida

Aplastante victoria para la 'H'

Hermosillo abrió el marcador en el amanecer del juego con una pifia de Aaron Lugo ante el batazo de Harold Ramírez, acción que permitió a José Cardona —anclado en segunda— llegar hasta el pentágono.

Los dirigidos por Juan Gabriel Castro mantuvieron la presión y, a partir de la tercera entrada, sumaron carreras en cuatro episodios consecutivos.

En el tercer inning, la ofensiva produjo tres anotaciones gracias a los sencillos de Jasson Atondo y Willie Calhoun, además de un wild pitch de Manuel Urías que movió la pizarra 4-0.

Agustín Murillo agregó una más en el cuarto capítulo con una línea que impulsó a César Salazar sin complicaciones.

Jesús Loya mantuvo la inercia en el quinto rollo con un batazo por la inicial que se internó en el jardín derecho, suficiente para llevar al plato a Atondo.

Ya con la ventaja amplia, Naranjeros no aflojó el paso y en la sexta entrada volvió a golpear, ahora frente a Miguel León y Miguel Vásquez. Harold Ramírez abrió el ataque con una bola puesta en juego que permitió anotar a Milan Tolentino en jugada de selección. Loya y Edson García siguieron con imparables productores para colocar el 9-0 definitivo.