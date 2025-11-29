Héctor Solorio obtiene su segundo título mundial en Point Fighting y reafirma su posición como uno de los mejores del mundo.

El deporte mexicano volvió a brillar en la escena internacional con la victoria de Héctor Solorio, quien se consagró Campeón Mundial de Kickboxing en Abu Dabi 2025.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que el atleta obtuvo la medalla de oro en la modalidad de Point Fighting, dentro de la categoría de -94 kilogramos, resultado que marca su segundo título mundial, luego del conseguido en 2021.

Este triunfo llega poco después de su participación en los World Games de agosto pasado, donde logró la medalla de plata en la categoría de 84 kg. En aquella ocasión, únicamente fue superado en la final por el competidor griego Dimitrios Economo.

El Campeonato Mundial de Kickboxing 2025 se desarrolla del 21 al 30 de noviembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y reúne a los mejores exponentes de la disciplina.