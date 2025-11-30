Los Cañeros de Los Mochis ganaron 7-0 en Hermosillo, frenando la racha ganadora de Naranjeros y afectando su posición en la Liga Mexicana del Pacífico.

La racha ganadora llegó a su fin para los Naranjeros de Hermosillo. Los Cañeros de Los Mochis evitaron la barrida en el Estadio Fernando Valenzuela al imponerse por blanqueada de 7-0 en el tercer juego de la serie.

Hermosillo había hilado cuatro victorias consecutivas, pero la derrota de este domingo dejó su marca en 4-2 tras las dos primeras series de la segunda vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. Con ello, los sonorenses quedaron momentáneamente en el tercer lugar del standing, por debajo de Jaguares de Nayarit (5-1) y Yaquis de Obregón (4-2).

Los Mochis resolvió el compromiso en apenas tres entradas, aprovechando los errores del pitcheo naranja. Touki Toussaint y Jorge Rodríguez no lograron contener a una ofensiva sinaloense que pegó en los momentos clave.

Toussaint (2-5) cargó con el revés tras permitir cinco imparables y cinco carreras en una entrada y dos tercios. La victoria correspondió a Darel Torres, quien trabajó seis entradas en blanco, con sólo cinco hits admitidos.

La ofensiva verde atacó desde el primer inning. Leonys Martín conectó su noveno jonrón de la campaña, llevándose por delante a Eric Filia para el 2-0 inicial. En el segundo capítulo, Los Mochis agregó un rally de tres carreras mediante imparables productores de José Verdugo, Filia y Nick Williams, lo que marcó la salida temprana de Toussaint.

El daño continuó en la tercera entrada, cuando Alejo López desapareció la pelota por el jardín izquierdo. El batazo encontró a Carlos Soto en circulación y extendió la ventaja a 7-0, cifra que se mantuvo hasta el final.

A partir de ahí, los relevos de Raúl Barrón, Ozzie Méndez y Augusto Mendieta contuvieron a los bats verdes, pero la ofensiva de Naranjeros no logró responder y terminó con la blanqueada en contra.