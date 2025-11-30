La función de AAA en Hermosillo entregó encuentros llenos de técnica, acrobacia y rivalidad, con un público que respondió a la altura del espectáculo.

La capital sonorense vivió este domingo 30 de noviembre una noche difícil de olvidar.

En una plaza donde pocas veces aterrizan espectáculos de lucha libre de esta magnitud, el Centro de Usos Múltiples (CUM) abrió sus puertas desde las 18:00 horas para recibir un cartel que combinó nostalgia, figuras internacionales y el inconfundible estilo del pancracio mexicano de AAA.

Te puede interesar WWE adquiere AAA y anuncian función conjunta en Los Ángeles

A diferencia de otras funciones de la empresa, el evento no fue televisado, lo que volvió cada llave, vuelo y choque de máscaras un momento irrepetible para el público hermosillense.

Familias completas, aficionados de larga trayectoria y niños con la mirada encendida fueron testigos de un espectáculo diseñado para vivirse exclusivamente en vivo, una experiencia que pocas veces llega al noroeste del país.

La presencia de nombres con historia incluso en la WWE encendió el ambiente desde el inicio. La Parka, Psycho Clown, Pagano y Mr. Iguana, consentido de la afición sonorense, hicieron vibrar el recinto con su sola aparición.

Talento local abre la noche

La velada inició con la primera lucha, protagonizada por gladiadores de casa. Nova y Canon se enfrentaron a Arcángel de la Oscuridad y Embajador del Infierno, un duelo que calentó motores y mostró que Hermosillo también forma guerreros.

Explosión femenil llena de poder y rivalidad

La división femenil entregó una de las batallas más intensas de la jornada. Dalys y Lady Shani hicieron frente a Las Toxicas, una combinación que puso al público de pie por su dominio técnico y ritmo elevado. La victoria quedó en manos del equipo tóxico.

Duelo de legado y espectáculo

La tercera contienda presentó a Destiny, Valentino y Parkita contra Parkita Negra, Ciniko y Tony Casanova. Fue un encuentro que mezcló comedia, acrobacias y el toque pintoresco que arrancó risas y aplausos en el CUM.

Lucha Especial: tradición frente a oscuridad

Uno de los choques más esperados fue el de Octagón Jr., El Fiscal y Hijo de Rey Misterio contra Histeria, Taurus y Abismo Negro Jr.

Los estilos contrastantes, el vuelo aéreo y el dominio rudo construyeron una batalla que mantuvo al público al borde del asiento. Al final, los Vipers firmaron la victoria.

Semifinal: ídolos que estremecen

La antesala a la estelar reunió a tres favoritos locales: La Parka, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa, quienes se midieron ante El Mesías, Sam Adonis y D'Luxe.

Entre humor, potencia y momentos de auténtica locura, el CUM explotó con cada intervención de Mr. Iguana y del Niño Hamburguesa, dos de los más ovacionados de la noche.

Lucha Estelar: guerra entre clanes

El momento cumbre llegó con la batalla entre Psycho Clown y Pagano frente a Sansón y Forastero. Dos de las duplas más respetadas del circuito chocaron en un duelo cargado de rudeza, orgullo y rivalidades arrastradas.

La arena vibró con cada castigo, incluso en aquellos momentos en los que el 'Cacahuate', referee de la noche, terminó involucrado. Tras un cierre intenso, la dupla de 'Los Payasos' se quedó con la victoria.

Antes de despedirse, AAA anunció que, gracias al éxito de la función, Hermosillo recibirá una segunda fecha el próximo 8 de marzo de 2026.