El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes a las 10:00 horas tiempo de Sonora, donde México conocerá a sus rivales y al equipo que enfrentará en la inauguración del torneo en el Estadio Azteca.

La Selección Mexicana conocerá mañana viernes 5 de diciembre a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial 2026.

El sorteo de la FIFA se realizará a las 10:00 horas, tiempo de Sonora, y definirá al equipo que acompañará al Tricolor en el partido inaugural del torneo, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

México, como país anfitrión, parte con una ventaja respecto a otros participantes: ya tiene definido su calendario de partidos en la primera ronda, aunque todavía falta conocer a los equipos que completarán el Grupo A.

Todas las cartas sobre la mesa.



Visita https://t.co/dyjI60EpBT para conocer dónde puedes ver el Sorteo en tu territorio. — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

El Tri ocupará la posición A1 como cabeza de serie, por lo que el equipo que aparezca como A2 será su rival para el encuentro que abrirá la Copa del Mundo.

Según el procedimiento oficial de la FIFA, la posición A2 corresponderá a una selección sorteada desde el bombo 3, donde se encuentran Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Panamá forma parte de ese mismo bombo, pero está descartado para el Grupo A debido a la regla que impide enfrentar a dos selecciones de la misma confederación en esta fase.

Entre los posibles rivales destacan selecciones de alto perfil encabezadas por figuras como Erling Haaland, Mohamed Salah o la de Paraguay, que venció recientemente al equipo dirigido por Javier Aguirre en un amistoso. El resto de los equipos del bombo 3 representarían un reto menor en el papel, considerando el número histórico de participantes y el formato que permitirá avanzar incluso a cuatro terceros lugares.

Aunque el reglamento sugiere que México debutará ante el equipo colocado como A2, la FIFA advierte que esta distribución no garantiza el orden definitivo de los partidos, ya que el calendario final de la fase de grupos será publicado el 6 de diciembre, un día después del sorteo, con los ajustes que el organismo considere necesarios.

La edición de 2026 será la número 18 en la historia del Tri y la octava en la que México participe en un partido inaugural. El equipo nacional ha coincidido siete veces con el anfitrión en fases de grupos y su primera victoria mundialista llegó en Chile 1962. La última vez que México encabezó su sector fue en 1986, cuando el país también fue sede del certamen.

La expectativa crecerá este viernes cuando se revelen los nombres de los rivales que acompañarán a la Selección Mexicana en un Grupo A que abrirá la primera Copa del Mundo de 48 equipos y la primera organizada en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.