La competencia en Hermosillo cerró la temporada Curso Corto 2025 y definió a los seleccionados rumbo al Nacional de Colima.

El Centro de Entrenamiento Ana Guevara (Cenag) se coronó por décima ocasión como campeón estatal por equipos en el Campeonato Estatal de Natación Curso Corto 2025, realizado en Hermosillo.

El certamen se llevó a cabo en la alberca semiolímpica del Colegio Regis La Salle y reunió a mil 881 nadadores de 13 equipos provenientes de distintos municipios de Sonora.

Además del Cenag, participaron Regis La Salle, Potros Itson, Mantarrayas MSH, Tiburones de Sonora, Red Eagles, Zamora Acuática, Barracudas de la Quinta, Delfines de Sonora, Casino Social de Navojoa, Borregos del Tec de Monterrey CSN y el Club Los Lagos.

Cenag dominó la competencia al sumar 2 mil 102.33 puntos, seguido por Potros Itson con 599 y Red Eagles con 531.83. Más abajo se ubicaron Mantarrayas (506.50), Tiburones (494.50), Regis (384), Delfines (382), Zamora Acuática (218.50), Club Los Lagos (183.50), Casino Social de Navojoa (174.50), Borregos Tec (115.33) y Barracudas de la Quinta (81).

Clasificación - Campeonato Estatal Natación Curso Corto 2025 Clasificación por equipos — Campeonato Estatal Natación Curso Corto 2025 Equipo Puntos Cenag 2102.33 Potros Itson 599 Red Eagles 531.83 Mantarrayas 506.50 Tiburones 494.50 Regis 384 Delfines 382 Zamora Acuática 218.50 Los Lagos 183.50 Casino Social 174.50 Borregos Tec 115.33 Barracudas 81 Total de equipos: 13 — Total de participantes: 1,881.

El Campeonato Estatal marcó el cierre de la temporada Curso Corto 2025 de la Asociación Estatal de Natación y tuvo carácter selectivo para definir a los representantes sonorenses que competirán en el Campeonato Nacional Curso Corto, programado en Colima.

Los nadadores participaron en categorías que fueron desde 8 Años y Menores, Infantil A e Infantil B, hasta Juvenil A, Juvenil B, 17-18 Años y 19 y Mayores. Todos los atletas que subieron al podio recibieron una medalla conmemorativa.