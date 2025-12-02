Tomateros resolvió el duelo desde las primeras entradas y sofocó el único intento de reacción de Hermosillo.

En Culiacán, el 'Manny Day' terminó convertido en celebración total.

Los Tomateros aprovecharon la noche dedicada a su figura para quedarse con el primero de la serie y blanquear 4-0 a los Naranjeros de Hermosillo, en una nueva edición del 'Clásico de la LMP' disputada en el Estadio Tomateros.

Manny Barreda (3-3) estuvo dominante de principio a fin. Mantuvo el juego perfecto durante cinco entradas y permitió apenas un imparable —el sencillo de César Salazar— en las siete entradas que lanzó. Recetó cuatro ponches y se apuntó una victoria redonda ante su afición.

El revés fue para Wilmer Ríos (6-2), quien trabajó cinco innings en los que toleró seis hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias. Además, otorgó dos bases por bolas y ponchó a un rival.

Para el segundo encuentro de la serie, Juan Gabriel Castro enviará al montículo a Paul Campbell (2-0) con la misión de empatar la serie, mientras que Luis Cessa (1-3) buscará concretar el triunfo que asegure la confrontación para Culiacán.

Culiacán tomó la delantera en el segundo episodio con dos carreras, producto de un batazo impulsor de Fernando Villegas y un elevado de sacrificio de Luis Verdugo. En la tercera entrada, Joey Meneses amplió la ventaja con un contacto que permitió anotar a Ramón Ríos en jugada de selección para el 3-0.

Meneses volvió a aparecer en el quinto capítulo con un sencillo bien colocado hacia el jardín derecho. La conexión permitió nuevamente la carrera de Ríos y colocó el 4-0 definitivo.

Los Naranjeros intentaron reaccionar en la octava entrada, cuando llenaron las bases ante los lanzamientos de Keone Kela. Sin embargo, el emergente Edson García elevó al guante de J.P. Martínez y la amenaza quedó sofocada.