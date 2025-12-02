La Federación Mexicana de Futbol confirmó los duelos amistosos de marzo de 2026, donde el Tricolor también se medirá ante Bélgica en Chicago, sirviendo como la penúltima prueba de alto nivel antes del inicio de la Copa del Mundo.

La Selección de Portugal será el rival de México en el evento de reapertura del Estadio Azteca. La Federación Mexicana de Futbol oficializó el encuentro para el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas.

La confirmación del partido incrementa la posibilidad de que el astro Cristiano Ronaldo enfrente al combinado nacional en la cancha del remodelado Coloso de Santa Úrsula.

Portugal aseguró previamente su boleto al Mundial de 2026. Al clasificarse como una de las cabezas de serie para el torneo, resulta imposible que se enfrente al Tricolor en la Fase de Grupos, situación que facilitó su elección como rival para esta Fecha FIFA. Al disputarse el juego dentro de una ventana internacional oficial, los clubes propietarios de las fichas de los jugadores tienen la obligación normativa de liberar a sus futbolistas sin restricciones.

Estrellas internacionales

Esta condición reglamentaria fortalece la probabilidad de contar con la presencia de Cristiano Ronaldo y el cuadro titular portugués en la Ciudad de México. Para la escuadra lusitana, el encuentro representa una oportunidad estratégica para probar las sedes mundialistas y adaptarse a las condiciones de los estadios anfitriones. La FIFA mantiene una exigencia estricta sobre las características técnicas de los terrenos de juego, los cuales deben contar con tecnología de última generación.

La agenda de la Selección Mexicana contempla un segundo compromiso de alta jerarquía en la misma ventana. Se confirmó a Bélgica como el siguiente sinodal. Figuras internacionales como Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne podrían alinear contra el equipo mexicano el día 31 de marzo en la ciudad de Chicago. Este partido se programó también a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Historial de enfrentamientos

Los antecedentes deportivos contra estos rivales europeos arrojan datos competitivos. Portugal enfrentó a México por última vez durante la Copa Confederaciones 2017 en Rusia. En aquella ocasión, el duelo inaugural de la fase de grupos terminó en un empate 2-2, mientras que en el partido por el tercer lugar, los europeos se impusieron con un marcador de 2-1. El historial general favorece a los lusos con tres victorias y dos empates.

Por su parte, el último registro contra Bélgica data de un amistoso celebrado en noviembre de 2017, el cual concluyó con un empate de 3-3 en territorio visitante. El balance histórico del Tricolor contra los "Diablos Rojos" se resume en tres victorias, dos empates y dos derrotas.

Rumbo al Mundial

Estos dos encuentros constituyen la penúltima Fecha FIFA antes del arranque de la Copa del Mundo 2026. La última ventana de preparación se establece del 1 al 9 de junio, días antes de la inauguración del torneo programada para el 11 de junio en la capital del país. Adicionalmente, este viernes se definirán los grupos y rivales oficiales de las selecciones tras el sorteo que se celebrará en Washington D.C.