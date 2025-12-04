Un doblete de Joey Meneses empató el juego en la novena y Culiacán definió en la undécima para llevarse la serie.

En una noche marcada por cambios constantes en la pizarra y emociones al límite, los Naranjeros de Hermosillo se quedaron a un out de asegurar la victoria. Sin embargo, un doblete de Joey Meneses en la novena entrada empató el juego y obligó a los extrainnings, donde los Tomateros de Culiacán completaron la remontada para imponerse 9-8 en el Estadio Tomateros.

Keone Kela (1-0) se llevó el triunfo tras lanzar una entrada en blanco con un ponche. La derrota correspondió a Orlando González (1-1), quien permitió la carrera definitiva en la undécima entrada.

Batazos

El duelo comenzó con un intercambio feroz de batazos. En el primer inning, Hermosillo se adelantó con un doblete productor de Harold Ramírez, que impulsó a Jasson Atondo. Después, Jesús Loya conectó un batazo al derecho que permitió la llegada de Ramírez para el 2-0.

La ventaja duró poco. Culiacán respondió con un doblete de Jon Singleton y un cuadrangular de Joey Meneses hacia el derecho-central que igualó el duelo 2-2.

En la segunda entrada, Hermosillo recuperó la ventaja con un rodado de Francisco Lugo que permitió anotar a César Salazar. Pero los guindas volvieron a responder: un sencillo de Poncho Ruiz empató 3-3 y, poco después, J.P. Martínez soltó un cuadrangular de tres carreras que colocó el juego 6-3.

La ofensiva naranja reaccionó en el tercer episodio con un doble de Jesús Loya que impulsó a Ramírez. Luego, Edson García pegó otro doblete al derecho para empujar a Willie Calhoun y a Loya e igualar la pizarra 6-6. Enseguida, José Cardona firmó la remontada con un doble productor, tras una revisión en las bases, para el 7-6.

Culiacán volvió a contestar inmediatamente. En el cierre del tercer capítulo, un contacto de Luis Verdugo al central permitió que Orlando Martínez anotara y nivelara de nuevo el encuentro 7-7.

El juego entró en una pausa ofensiva durante un par de entradas hasta que, en la sexta, Willie Calhoun devolvió la ventaja a Hermosillo con una línea sólida al derecho que impulsó a Atondo para el 8-7.

Los Naranjeros sostuvieron la delantera hasta la novena entrada, cuando estuvieron a un solo out del triunfo. No obstante, Joey Meneses volvió a aparecer con un doblete que niveló la pizarra y envió el juego a extrainnings.

En la undécima, Ramón Ríos conectó un imparable al prado que remolcó la carrera del triunfo y completó la remontada guinda.

