La escudería estadounidense eligió el evento deportivo de mayor audiencia para mostrar su primer monoplaza, conducido por el piloto mexicano, buscando desafiar el dominio europeo desde una plataforma global ante millones de espectadores.

Cadillac aseguró el escenario de mayor impacto mediático para la presentación de su primer vehículo de competencia en la Fórmula Uno: el Super Bowl de 2026. La marca automotriz confirmó que el evento deportivo servirá como plataforma de lanzamiento para su incursión en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El nuevo equipo del circuito, que contará con el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez en sus filas, revelará la imagen oficial de su monoplaza el domingo 8 de febrero. Esta fecha coincide con uno de los eventos televisivos de mayor audiencia a nivel global, garantizando una exposición masiva para el proyecto.

La reacción del piloto mexicano ante la noticia se manifestó de inmediato. A través de su cuenta oficial en la red social X, Pérez compartió el anuncio de la escudería acompañado del mensaje: "No puedo esperar", evidenciando su expectativa por el debut del equipo.

Escaparate global

La elección del Súper Tazón responde a una estrategia de posicionamiento de marca. Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team Holdings, explicó en entrevista que la decisión busca capitalizar la condición de "desfavorecida" que tiene la firma estadounidense al unirse a la Fórmula 1 desde cero, enfrentándose a constructores europeos que llevan décadas perfeccionando su técnica.

La vitrina que ofrece la final de la NFL garantiza un alcance sin precedentes para la nueva escudería. Las estimaciones de la industria señalan que la edición de este año registró una audiencia aproximada de 130 millones de espectadores (donde Filadelfia venció a Kansas City), cifra que valida el potencial de la transmisión para el lanzamiento.

Adicionalmente, el evento del próximo año proyecta atraer a una audiencia diversa, no limitada exclusivamente a los aficionados deportivos. La confirmación del cantante Bad Bunny como encargado del espectáculo de medio tiempo amplía el espectro de televidentes potenciales que presenciarán la revelación del auto de carreras.

Inversión publicitaria

El costo de la publicidad en este espacio refleja la magnitud de la apuesta financiera de Cadillac. El promedio para un anuncio de 30 segundos durante la transmisión del Super Bowl ronda los 8 millones de dólares, monto que las marcas invierten para asegurar visibilidad ante el mercado global.

La presentación marcará el inicio formal de la campaña de Cadillac en la Fórmula 1, uniendo el mercado automotriz estadounidense con la competición internacional antes del arranque de la temporada 2026, donde Checo Pérez buscará competir contra las escuderías establecidas.