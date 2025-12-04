El juvenil de Xolos destaca como uno de los tres representantes de Concacaf en el listado internacional, compartiendo créditos con figuras como Alphonso Davies y Christian Pulisic, bajo la etiqueta de talento generacional.

El futbolista mexicano Gilberto Mora, actual integrante del Club Tijuana (Xolos), recibió una distinción significativa por parte de la prensa internacional al ser incluido en el listado de los 100 jugadores con mayor proyección para disputar la Copa del Mundo de 2026.

El medio especializado The Athletic publicó este ranking global, donde el mediocampista figura como el único representante de nacionalidad mexicana considerado entre la élite futura del balompié.

La publicación sitúa a Mora en la posición número 97. Este reconocimiento resalta su ascenso acelerado en el futbol profesional y lo coloca en un grupo selecto de la región. Dentro del análisis realizado por el medio, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) cuenta con una representación reducida en el listado, limitándose a tres elementos.

Además del mexicano, aparecen el estadounidense Christian Pulisic, quien ocupa el lugar 39, y el canadiense Alphonso Davies, situado en el puesto 43. La inclusión de Mora junto a estas figuras consolidadas en Europa valida el potencial que los analistas internacionales observan en su desempeño reciente dentro de la Liga MX.

Talento generacional

El análisis de The Athletic describe a Gilberto Mora bajo el calificativo de “talento generacional”. El texto argumenta que su progresión desafía los estándares habituales de desarrollo deportivo. Se destaca su debut en la Primera División de México a los 15 años, un hecho que marcó un récord de precocidad en el circuito nacional.

Asimismo, se subraya su participación en selecciones menores, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta nacional en su categoría con tan solo 16 años. La proyección del medio deportivo sugiere que Mora podría consolidarse como una figura mundialista a los 17 años, justo antes de dar un eventual salto al futbol europeo. Incluso, el reporte anticipa que su posición en el ranking podría escalar considerablemente para el ciclo rumbo al Mundial de 2030 si mantiene su curva de crecimiento actual.

El listado general se encuentra encabezado por el francés Kylian Mbappé, quien lidera las proyecciones para el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Las primeras posiciones incluyen nombres de jerarquía absoluta como Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Lionel Messi, Kevin De Bruyne y el arquero Gianluigi Donnarumma. Un dato relevante es la ubicación de Cristiano Ronaldo, quien aparece hasta el escalón número 25.

Criterios metodológicos

Para la elaboración de este ranking, The Athletic implementó una metodología basada en cinco ejes fundamentales. El objetivo fue crear una valoración integral que no solo considerara la fama, sino el impacto real y el potencial de cada futbolista en el corto y mediano plazo.

Los factores evaluados fueron:

Momento actual de rendimiento: El nivel mostrado en la última temporada.

de rendimiento: El nivel mostrado en la última temporada. Historial profesional : La consistencia en su carrera.

: La consistencia en su carrera. Importancia para su selección: El rol que desempeña en su equipo nacional.

Valor de mercado : La cotización financiera actual.

: La cotización financiera actual. Calificación en FC26: Su valoración dentro del popular videojuego.

Respecto al último punto, el medio justificó su uso explicando que la franquicia de videojuegos realiza una cantidad sorprendente de investigaciones y recopilación de datos para calificar a los jugadores, por lo que su base de datos se considera una herramienta de referencia válida para medir el potencial y las habilidades técnicas de los atletas.

Gilberto Mora cumplió con los estándares en estos rubros para ingresar al selecto grupo de las 100 promesas y realidades del futbol mundial.