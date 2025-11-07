Con una sólida actuación de Jesús Beltrán en la loma, los Tomateros de Hermosillo superaron 5-2 a Vicoming by GD Diseños para sellar su pase a las semifinales de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.

Los Tomateros de Hermosillo completaron la obra. Tras caer en el primer duelo de la serie, respondieron con dos victorias consecutivas para avanzar a las semifinales de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, guiados por una destacada labor monticular de Jesús Beltrán.

Actuación de Jesús Beltrán

El derecho limitó a la ofensiva de Vicoming by GD Diseños y encabezó el triunfo por 5-2 en el tercer y definitivo encuentro, disputado en el Campo 2 de la Unidad Deportiva El Cárcamo.

Beltrán lanzó siete entradas completas, en las que permitió ocho imparables, ponchó a 10 bateadores y aceptó sólo dos carreras. Cedió su lugar a Irving Ballesteros, quien completó el trabajo y se acreditó el salvamento.

La derrota fue para Carlos Gastélum, que en esta ocasión no logró dominar como en salidas anteriores: soportó cuatro innings, cinco hits y tres carreras limpias.

Desde el primer inning, los Tomateros se hicieron sentir. Jorge Sesma abrió con imparable y Carlos Ortiz respondió con triple productor para inaugurar el marcador 1-0.

Vicoming reaccionó de inmediato en la parte baja del mismo capítulo, cuando Luis Monge conectó sencillo remolcador para empatar el juego 1-1.

Después de ese episodio, Beltrán se mostró intratable, retirando a ocho bateadores consecutivos entre la primera y cuarta entrada.

Su dominio fue respaldado por la ofensiva, que amplió la ventaja con un cuadrangular de Daniel Durazo, que envió la pelota entre el jardín izquierdo y central.

En el quinto rollo, Sergio Villalobos impulsó la tercera con un doblete ante el relevo de David Estrada, mientras que en el sexto, Carlos Figueroa produjo la cuarta con otro batazo de dos estaciones que llevó a Jorge Sesma al plato.

Vicoming intentó reaccionar en el séptimo episodio con un sencillo productor de Salvador Torres, pero Beltrán contuvo la amenaza y mantuvo el control del juego (4-2).

El marcador final 5-2 llegó en el octavo inning con un roletazo dentro del cuadro del propio Carlos Figueroa, quien cerró la noche con dos carreras impulsadas.

Semifinales de la Liga del Sol

Con el resultado, Tomateros se une a IP17 y Quinto Nivel como los tres equipos ya clasificados a las semifinales. El último boleto se definirá este viernes entre Amigos de Ramón Corral y AJ3, conjunto que ha animado la competencia con sus constantes viajes desde Agua Prieta a Hermosillo.