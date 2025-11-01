Jorge Cáñez lanzó juego completo con 11 ponches para mantener con vida a la novena de Agua Prieta.

El equipo AJ3 demostró que ni la derrota en el primer juego de la serie ni el largo viaje desde Agua Prieta a Hermosillo pesan en su ánimo competitivo. Con una sólida actuación de Jorge Cáñez desde la loma y bateo oportuno, la novena fronteriza se impuso 4-3 a los Amigos de Ramón Corral, igualando la serie de postemporada y forzando un tercer y definitivo encuentro en busca de un lugar en las semifinales de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros.

Cáñez completó la ruta con nueve entradas de labor, en las que permitió tres carreras y ponchó a 11 bateadores, acreditándose la victoria. El revés fue para Juan Orozco, castigado en los primeros episodios.

El conjunto de Agua Prieta atacó temprano y, en el cierre del segundo inning, fabricó tres carreras que encaminaron el triunfo en el campo 2 de la Unidad Deportiva El Cárcamo.

La ofensiva inició con sencillos consecutivos de César Samaniego y Jorge González, seguidos por un triple de Natanael Cano que vació las bases. En la misma jugada, un tiro desviado desde los jardines permitió que Cano completara el recorrido hasta el plato, colocando el 3-0 parcial.

La ventaja se amplió en la apertura del tercer episodio, cuando José Enríquez conectó cuadrangular por el jardín izquierdo, marcando el 4-0 y el final de la labor de Orozco.

En relevo, Brandon Huez logró contener a la ofensiva aguapretense, lo que permitió a los Amigos de Ramón Corral acercarse en el marcador.

En el séptimo capítulo, Jesse Rivera conectó un panorámico jonrón por el izquierdo para romper el cero (4-1). En el octavo, Manuel Acuña produjo el 4-2 con un doble que impulsó a Ray Orozco, encendiendo la tensión en El Cárcamo.

Durante la novena entrada, David Gutiérrez remolcó una carrera con rola por la ruta 4-3, pero Cáñez se mantuvo firme sobre la loma para sellar la victoria y apuntarse el juego completo.

RESULTADOS

Juego 2 – Postemporada Liga del Sol

IP17 9–4 R&R Sports

Serie: 2–0 IP1 (Avanza a semifinales)

Quinto Nivel 5–1 Antracitas

Serie: 2–0 Quinto Nivel️ (Avanza a semifinales)

Tomateros 7–0 Vicoming

Serie: 1–1 (Empate)

AJ3 4–3 Amigos de Ramón Corral

Serie: 1–1 (Empate)