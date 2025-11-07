El bat de Leo Heras y el relevo de Víctor Buelna guiaron la victoria sinaloense sobre Hermosillo, que acumula tres series perdidas al hilo.

Con un ataque oportuno encabezado por Leo Heras, los Algodoneros de Guasave se impusieron 8-5 a los Naranjeros de Hermosillo en el tercer y definitivo juego de la serie, celebrado la noche del domingo en el Estadio Fernando Valenzuela.

Víctor Buelna (2-0) se llevó la victoria en labor de relevo, al lanzar dos entradas con solo una carrera permitida. La derrota fue para Ozzie Méndez (1-1), quien no pudo sacar outs y recibió castigo de tres carreras que definieron el rumbo del encuentro.

Jonathan Habb (4) se apuntó su cuarto salvamento de la temporada y el segundo en noches consecutivas.

Con este resultado, Hermosillo hiló su tercera serie perdida y buscará reaccionar este lunes, cuando visite a las Águilas de Mexicali en el Nido.

Guasave "asalta" el 'Fernando Valenzuela'

Los Algodoneros tomaron ventaja desde temprano, con producción en las dos primeras entradas.

Leo Heras abrió la pizarra en el primer inning al conectar su segundo cuadrangular de la campaña, solitario, ante los envíos de José Samayoa.

En el segundo episodio, Wynton Bernard conectó doblete al jardín central y, poco después, Carlos Arellano impulsó otra carrera con extrabase para colocar el marcador 3-0.

Hermosillo reaccionó en el tercero con un elevado de sacrificio de Francisco Lugo que permitió a Gabriel Gutiérrez anotar, seguido de un imparable productor de Harold Ramírez que apretó el marcador 3-2.

La cuarta entrada trajo movimiento para ambos lados. Guasave recuperó una carrera con pasaporte a Philip Ervin con las bases llenas, mientras que Hermosillo igualó en el cierre con producciones de Agustín Murillo y Francisco “Lugotaker” Lugo, quien empató el duelo 4-4.

En la quinta, los Naranjeros tomaron momentáneamente la ventaja con sencillo productor de T.T. Bowens que llevó al plato a Harold Ramírez para el 5-4.

Sin embargo, Algodoneros respondió de inmediato en la sexta con un rally decisivo de tres carreras ante el bullpen local: José Álvarez empató con doblete, Esteban “Pony” Quiróz dio otro extrabase para voltear la pizarra y un wild pitch permitió la séptima anotación de Guasave.

Hermosillo intentó reaccionar en el cierre, pero el relevo visitante y la falta de bateo oportuno apagaron el intento.

En la novena, Leo Heras puso la estocada final con un elevado de sacrificio que permitió a Carlos Arellano anotar sin apuros y sellar el triunfo de los Algodoneros.