Con un imparable pitcheo de Jesús Beltrán, Hermosillo se impuso 7-0 y forzó el tercer juego de la serie de playoffs.

Los Tomateros de Hermosillo cobraron revancha en la postemporada de la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, tras imponerse con autoridad 7-0 a Vicoming by GD Diseños, y obligar a un tercer y definitivo juego en la serie.

Una semana después de sufrir una dolorosa remontada, los Tomateros mostraron su mejor versión con una sólida apertura de Jesús Beltrán, quien lanzó ocho entradas en blanco, permitiendo sólo siete imparables y ponchando a 11 bateadores.

La derrota fue para Alfredo Huerta, castigado con seis carreras en apenas 3.2 episodios de labor.

Durante los primeros tres innings el duelo se mantuvo cerrado, pero en la cuarta entrada los Tomateros desataron un rally de seis carreras que marcó el rumbo definitivo del encuentro, disputado en la Unidad Deportiva El Cárcamo.

La primera carrera llegó con una rola dentro del cuadro de Daniel Durazo, y con las bases llenas, Norberto Cáñez conectó un doblete que vació los senderos y puso la pizarra 4-0.

El ataque continuó con dobles productores de Carlos Figueroa y Carlos Ortiz, completando una entrada de pesadilla para Huerta y la novena de Vicoming.

En el sexto episodio, Jorge Sesma impulsó una más con un infield hit ante los envíos de Carlos Gastélum, ampliando la ventaja a 7-0.

Para cerrar el encuentro, Luis Ochoa se encargó de los últimos tres outs sin contratiempos, asegurando la blanqueada.

RESULTADOS DE LA SEMANA

Quinto Nivel 5–1 Antracitas (Avanza a semifinales)

IP17 9–4 R&R Sport Complex (Avanza a semifinales)

Tomateros 7–0 Vicoming (Serie empatada)

HOY

Ramón Corral vs AJ3

Cárcamo 2

7:30 PM

Transmisión por YouTube

Serie: 1–0 a favor de Ramón Corral