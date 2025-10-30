Leo Torres y Jorge Moreno conectaron jonrones consecutivos en el noveno inning para guiar a IP17 a una victoria 9-4 sobre R&R Sport Complex y avanzar a semifinales.

El equipo de IP17 parecía contra las cuerdas, pero en el momento decisivo, Leo Torres y Jorge Moreno se vistieron de héroes para consumar una espectacular remontada y vencer 9-4 a R&R Sport Complex, sellando así su pase a las semifinales de la Liga del Sol, edición 'Gabito Ballesteros'.

El encuentro se encontraba 4-3 a favor de R&R en la apertura del noveno inning, con dos outs en la pizarra, cuando Axel Nieblas conectó sencillo para mantener con vida a su equipo.

A continuación, Leo Torres disparó un cuadrangular por el jardín central-izquierdo para darle la vuelta al marcador, y de inmediato Jorge Moreno repitió la dosis con otro jonrón espalda con espalda, desatando la celebración en la cueva de IP17.

La ofensiva no se detuvo ahí. En el cierre del rally, Germán Duarte, Luis Bustamante y Víctor Becerril añadieron carreras con imparables productores que sellaron la pizarra definitiva.

El triunfo fue para Mario García en labor de relevo, mientras que Ramón Gutiérrez cargó con la derrota.

A pesar de su destacada actuación, Tadeo Sánchez se fue sin decisión tras lanzar 7.1 entradas de tres carreras, con solo cuatro imparables permitidos, un pasaporte y ocho ponches.

Así fue la remontada

IP17 tomó ventaja temprano en el juego gracias a un sencillo remolcador de Juan Pestaño, que impulsó dos carreras en el primer inning.

La respuesta de R&R Sport Complex llegó en la tercera entrada con un rally de tres anotaciones que volteó el marcador.

El ataque comenzó con par de pasaportes, seguido de un doble de terreno de Alain Camou, un wild pitch que permitió el empate y un sencillo productor de Ismael Duarte para el 3-2 parcial.

En el quinto inning, Martín Hernández amplió la ventaja de R&R con un sencillo remolcador, colocando el marcador 4-2.

El equipo de Isaac Paredes volvió a meterse al juego en el octavo episodio, cuando Axel Nieblas y Jorge Moreno conectaron dobles consecutivos para acortar la diferencia a 4-3.

El bullpen de R&R logró sofocar la amenaza, pero en el noveno episodio llegó el desplome definitivo que significó su eliminación.

Con esta victoria, IP17 y Quinto Nivel avanzan a las semifinales tras barrer sus respectivas series.

Resultados

IP17 9–4 R&R Sport Complex

Quinto Nivel 5–1 Antracitas de México

Serie

2–0 a favor de IP17 y Quinto Nivel (clasificados a semifinales)