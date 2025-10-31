El evento se realizará el sábado 8 de noviembre con salida en Plaza Zaragoza.

El Instituto del Deporte de Hermosillo y el Comité Organizador del Maratón Internacional de Hermosillo invitan a la ciudadanía a participar en el tercer Trote Amistoso, que se realizará el sábado 8 de noviembre de 2025 en la capital sonorense.

El evento deportivo, que sirve como antesala del Maratón Internacional de Hermosillo 2025, busca fomentar la actividad física y la convivencia familiar, así como motivar a corredoras y corredores, tanto profesionales como aficionados, a sumarse a esta tradicional fiesta del atletismo.

De acuerdo con los organizadores, el Trote Amistoso tendrá como punto de salida y meta la Plaza Zaragoza, en el centro de la ciudad, a partir de las 6:00 de la mañana. Las distancias disponibles serán de 3, 5 y 10 kilómetros, y la participación será gratuita.

Además del recorrido, las y los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar con música en vivo, medallas conmemorativas y rifas al finalizar la jornada deportiva.

Las inscripciones ya están abiertas a través del sitio web oficial: www.maratonhermosillo.com.