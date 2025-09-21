Con ambiente festivo y la presencia del alcalde Antonio Astiazarán, más de 2,000 corredores participaron en el Maratón Trote Amistoso en Nogales. El niño José Gaxiola, de 11 años, ganó la categoría de 3 km, y el evento incluyó rifas y actividades recreativas.

La frontera de Nogales fue escenario del Maratón Trote Amistoso, realizado el domingo 21 de septiembre desde las 7:00 horas, con la participación de más de 2,000 corredores de distintas edades y niveles de condición física.

El evento fue encabezado por el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, quien agradeció la respuesta de la comunidad:

“Este evento deportivo fue todo un éxito gracias a la participación de la comunidad y al apoyo de las autoridades. Pronto regresaré a la frontera de Nogales”, afirmó.

El ganador de la categoría de 3 kilómetros fue José Gaxiola, de 11 años, quien destacó por su desempeño en la competencia. En otras distancias también participaron corredores locales y visitantes, fomentando la convivencia y el deporte en un ambiente familiar.

Además de la carrera, los asistentes disfrutaron de rifas que incluyeron premios en efectivo, vales para gimnasios y comidas. El influencer nogalense Alberto Velázquez, conocido como “La Ranita”, participó en el recorrido de 5 kilómetros, lo que sumó un toque de entusiasmo y cercanía con la comunidad.

El Maratón Trote Amistoso concluyó alrededor de las 9:00 de la mañana, consolidándose como una actividad que une a la población de Nogales a través del deporte y la recreación.



