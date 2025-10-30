Culiacán vino de atrás y cerró la serie en el Fernando Valenzuela con un triple decisivo de Fernando Villegas.

En un juego vibrante y lleno de emociones, los Tomateros de Culiacán remontaron una desventaja de cinco carreras para derrotar 9-8 a los Naranjeros de Hermosillo y quedarse con la serie en el Estadio Fernando Valenzuela, la noche de este jueves.

Los abridores Erich Uelmen e Ian Kahaloa salieron sin decisión tras breves actuaciones.

La victoria fue para Brian McKenna (2-0), quien trabajó una entrada completa, permitiendo una carrera y otorgando una base por bolas.

La derrota recayó en Tyler Myrick (0-1), su primera de la temporada.

Remontada guinda

Los Naranjeros iniciaron con fuerza y parecía que encaminaban una victoria cómoda. En el primer episodio, Harold Ramírez produjo la carrera de la quiniela con un sencillo que impulsó a José Cardona.

Willie Calhoun amplió la ventaja con otro imparable que llevó al plato a Jasson Atondo y Ramírez para el 3-0, mientras que Agustín Murillo cerró el rally con un batazo productor de dos más que puso el marcador 5-0.

Sin embargo, los Tomateros reaccionaron con poder. En la tercera entrada, J.P. Martínez remolcó la primera con elevado de sacrificio, seguido de un doblete de Jon Singleton que trajo dos más y una línea de Joey Meneses que colocó el 5-4.

La voltereta llegó en la quinta con un ataque de cuatro anotaciones. Orlando Martínez empató y dio la ventaja con un sencillo productor de dos, y enseguida Fernando Villegas conectó un doblete que impulsó a Meneses y Martínez para el 8-5.

Hermosillo respondió en la parte baja del mismo inning con un elevado de sacrificio de Darick Hall y un sencillo de Reivaj García que redujo la distancia a 8-7.

En la séptima entrada, los locales igualaron la pizarra en una jugada poco común: Reivaj García abandonó el encuentro por molestias en la mano, y su reemplazo, Edson García, respondió con un elevado de sacrificio que permitió a Willie Calhoun anotar el 8-8.

Pero la alegría duró poco. En la octava, Fernando Villegas volvió a aparecer con un triple remolcador que empujó la carrera definitiva del 9-8, sellando la victoria guinda.