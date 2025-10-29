Reivaj García da la victoria a Naranjeros en un emocionante juego contra Tomateros. Matt Foster se destaca en el montículo.

Un batazo a banda contraria de Reivaj García en extrainnings llevó a los Naranjeros de Hermosillo a derrotar 5-4 a los Tomateros de Culiacán, con lo que se empató la serie a una victoria por bando en el Estadio Fernando Valenzuela.

Eduardo Vera inició por Hermosillo en la lomita, aunque tuvo que salir temprano del encuentro tras recibir siete hits y dos carreras en dos entradas completas.

La victoria fue para el relevista Matt Foster (1-0), quien trabajó dos entradas sin permitir daño alguno. La derrota quedó en el brazo de Anthony Gose (1-1), castigado con la carrera que definió el encuentro, logrando apenas retirar un out.

Este jueves se definirá la serie en el tercer juego, cuando Erich Uelmen suba al montículo por los de casa, mientras que Ian Kahaloa hará lo propio por la visita.

Drama en extrainnings

Apenas en el amanecer del juego, Harold Ramírez remolcó a José Cardona con sencillo productor ante los envíos de Luis Cessa.

La respuesta visitante no tardó en llegar. Jon Singleton se embasó en un error de Jesús Loya en el jardín izquierdo. Fernando Villegas siguió con sencillo, dejando la mesa servida para Brady Whalen, quien respondió de inmediato con una línea a terrenos de Loya para empatar el marcador.

Tras una breve charla con Vera en la loma, Poncho Ruiz conectó el batazo que puso en ventaja a los guindas. Sin embargo, Hermosillo limitó el daño, pues en la misma jugada Loya lavó su error inicial al sacar en home a Whalen.

Con el envión anímico de su lado, Naranjeros retomó el control del encuentro con un rally de tres carreras en el cierre de la segunda entrada.

Sergio Burruel inició el ataque con sencillo al jardín central que remolcó a Loya. Después, Jasson Atondo continuó la ofensiva con triple profundo al jardín derecho, con el que envió a Burruel y Cardona a la registradora para el 4-2.

Hermosillo se mantuvo en control gracias a los relevos de Jorge Rodríguez, Raúl Barrón y Luis Márquez, hasta que en la séptima Villegas volvió a producir con imparable que trajo al plato a Singleton, acercando a Culiacán 4-3.

Una entrada más tarde, los Tomateros empataron. Ramón Ríos atacó la serpentina de Jessee Chase y con una línea sólida impulsó a Singleton para el 4-4.

Ninguna de las dos escuadras logró anotar en la novena, lo que llevó el juego a extrainnings. Ya en la décima, Hermosillo colgó un cero enorme y dejó la mesa puesta para dejar tendidos a los guindas.

Ángel Ramírez entró como corredor emergente por Darick Hall. Willie Calhoun fue el primero en tomar turno, pero falló con elevado dentro del cuadro. Sin embargo, Reivaj García respondió con un batazo a banda contraria que sentenció el juego y desató la celebración naranjera.