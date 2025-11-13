Touki Toussaint lanzó siete entradas en blanco y Hermosillo venció 2-1 a Nayarit para llevarse la serie.

Touki Toussaint volvió a lucir por segunda salida consecutiva y los Naranjeros de Hermosillo se quedaron con la serie al derrotar 2-1 a los Jaguares de Nayarit, en el tercer y definitivo juego celebrado este miércoles en el Estadio Fernando Valenzuela.

El norteamericano, quien venía de lanzar juego completo ante Mexicali, mantuvo su gran momento con otra actuación dominante: siete entradas en blanco, tres imparables permitidos y 110 lanzamientos. Sin embargo, salió sin decisión luego de que Jaguares empatara el juego en la octava entrada ante el relevo de Chase Jessee.

Por Nayarit, Faustino Carrera también entregó una apertura de calidad al trabajar 5.2 episodios, donde su único daño fue el cuadrangular de Willie Calhoun. El obregonense tampoco tuvo decisión.

La victoria fue para Tyler Myrick (1-1) tras retirar un tercio con ponche incluido. La derrota recayó en Cole Paplham (0-2). El salvamento quedó en manos de Matt Foster (7), quien lanzó una entrada perfecta para asegurar el triunfo.

La escuadra naranja iniciará una doble gira la próxima semana: primero visitará a Venados de Mazatlán a partir del martes y después viajará a Los Mochis para medirse a los Cañeros.

Triunfo y serie para Hermosillo

El duelo se mantuvo cerrado durante cinco entradas y un tercio, hasta que Willie Calhoun encontró un lanzamiento en zona y lo envió por el jardín derecho para poner adelante a Hermosillo 1-0.

Ya en la octava, Toussaint cedió la loma a Jessee. El zurdo dominó a Carlos Sepúlveda, pero luego perdió comando. Con dos outs, Jesse Castillo conectó un batazo suave hacia la banda contraria, lo suficiente para que Brandon Villarreal, desde segunda, llegara al plato con el empate.

La respuesta naranja llegó de inmediato. Con Edson García en segunda, Harold Ramírez rodó una pelota que parecía rutinaria, pero Castillo no pudo asegurar el tiro ligeramente abierto en la inicial. El error permitió que García anotara y colocara el 2-1 definitivo.

Ya con la ventaja, Matt Foster tomó la responsabilidad del noveno inning y retiró en orden a los Jaguares para sellar la victoria y su séptimo rescate de la campaña, el segundo en la serie.