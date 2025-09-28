La primera edición del evento reunió a miles de aficionados con béisbol, música y gastronomía en Arizona.

La primera edición de la Mexican Baseball Fiesta concluyó en Phoenix, Arizona, con un balance altamente positivo, al reunir a miles de aficionados en el American Family Fields. Durante dos días, la pasión por el beisbol mexicano se combinó con música en vivo, gastronomía y un ambiente familiar, convirtiendo el evento en una auténtica celebración cultural y deportiva.

El público respondió con entusiasmo y colorido, con asistencia tanto de comunidades locales como de seguidores que viajaron desde distintos puntos de Arizona y México. Los encuentros ofrecieron intensidad y espectáculo, dejando un gran sabor de boca y consolidando al proyecto como una propuesta con proyección de crecimiento en futuras ediciones.

La jornada cerró con dos duelos que pusieron el broche al evento: Algodoneros de Guasave frente a Yaquis de Ciudad Obregón, y Naranjeros de Hermosillo contra el representativo de Tucson. Ambos juegos mostraron el nivel competitivo de la pelota mexicana en suelo estadounidense.

La fiesta continuará en Tucson, donde del 2 al 5 de octubre el Kino Memorial Stadium será sede de la siguiente etapa, manteniendo vivo el objetivo de promover el beisbol y la cultura mexicana en Estados Unidos.

Remontada algodonera

Los Algodoneros de Guasave protagonizaron una espectacular remontada para imponerse 8-5 a los Yaquis de Ciudad Obregón, en su despedida del torneo en Phoenix.

Obregón tomó la delantera en el primer inning con un ataque de cinco carreras ante Vidal Sotelo, quien salió del juego tras solo una entrada. Sin embargo, Guasave reaccionó de inmediato con dos rayitas en la baja del mismo capítulo.

El line up sinaloense mantuvo el ímpetu y en el segundo inning fabricó un rally de cuatro carreras para darle la vuelta al marcador. Una más en la tercera entrada amplió la ventaja 7-5, mientras que la ofensiva se mantuvo encendida con batazos oportunos.

La octava carrera cayó en la cuarta, cuando Keven Lamas anotó tras un elevado de sacrificio de Heberto Félix, sellando el triunfo que despidió a los Algodoneros con buen sabor del evento.

Dividen honores

En el segundo encuentro, los Naranjeros de Hermosillo y el Equipo de Tucson igualaron 1-1 tras siete entradas.

Los sonorenses se adelantaron en la tercera con imparable de Derek Ayala, quien robó segunda base y completó la vuelta al plato con un batazo de Jasson Atondo.

La respuesta de Tucson llegó en la quinta, con un elevado de sacrificio de Alejandro Quezada para empatar la pizarra. En ese mismo episodio, Ayala brilló a la defensiva con una asistencia desde el jardín derecho que enfrió en home a un corredor y mantuvo la igualdad hasta el final.