La Mexican Baseball Fiesta 2025 se jugará del 26 al 28 de septiembre en Phoenix y del 2 al 5 de octubre en Tucson. Equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, música y gastronomía mexicana formarán parte del evento que une béisbol y cultura en la frontera.

Arizona volverá a vibrar con la Mexican Baseball Fiesta 2025, evento que combina deporte, música y tradición mexicana. Este año contará con dos ediciones: del 26 al 28 de septiembre en Phoenix y del 2 al 5 de octubre en Tucson.

Francisco Gámez, gerente deportivo de los Naranjeros de Hermosillo, recordó que la primera edición se celebró en 2011 con Naranjeros, Yaquis y Águilas de Mexicali. Desde entonces, el torneo se consolidó en distintas ciudades de Estados Unidos, aunque fue en Tucson donde alcanzó su mayor arraigo.

En Phoenix participarán los equipos Naranjeros de Hermosillo, Nayarit, Yaquis de Obregón, Tucson Baseball Team y Algodoneros de Guasave.

En Tucson se sumarán las Águilas de Mexicali y la Universidad de Arizona, lo que eleva el nivel competitivo de cara al inicio de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

"En Tucson los equipos ya están prácticamente completos y listos para arrancar la temporada. Para Naranjeros, esta es una oportunidad de mostrar a jóvenes que buscan consolidarse en la liga", explicó Gámez.

Más que béisbol

El ambiente también incluirá música en vivo y gastronomía mexicana. Este año regresan agrupaciones como La Brisa y Tropicalísimo Apache, además del debut de Pauta Azul, reforzando el concepto de auténtica fiesta cultural.

Naranjeros de Hermosillo: altas expectativas

Gámez adelantó que los Naranjeros podrían contar con peloteros de Grandes Ligas en la temporada 2025-2026, gracias al calendario del Clásico Mundial de Béisbol. “Con la base sólida del equipo y la llegada de jugadores disponibles, esperamos una temporada especial”, señaló.

Los boletos, horarios y actividades especiales de la Mexican Baseball Fiesta 2025 están disponibles en el sitio oficial www.mexicanbaseballfiesta.com y en redes sociales del torneo.