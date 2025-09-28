Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes, tendrá su propio show en el evento deportivo más visto del mundo.

La NFL anunció este domingo que Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El anuncio se dio a conocer en el entretiempo del partido entre los Cowboys de Dallas y los Packers de Green Bay, mediante un video difundido en redes sociales como parte de la campaña de Apple Music, patrocinador oficial del show.

El cantante puertorriqueño, ganador de tres premios Grammy, ya había tenido participación en el Super Bowl LIV en 2020, cuando acompañó a Shakira y Jennifer López en el Hard Rock Stadium de Miami, aunque en aquella ocasión solo interpretó un tema.

Ahora, Bad Bunny asumirá el rol de artista principal y se espera que lleve a millones de espectadores su estilo urbano, reguetón y ritmos latinos en un espectáculo que promete convertirse en uno de los más memorables de los últimos años.

El anuncio se produce tras un año destacado para el intérprete de 'Tití me preguntó', quien en 2025 ofreció una residencia histórica en Puerto Rico con más de 30 conciertos multitudinarios bajo el nombre 'No me quiero ir de aquí', consolidando su influencia como uno de los artistas latinos más importantes a nivel mundial.

En la última década, el show de medio tiempo ha contado con figuras como Rihanna, Usher, Kendrick Lamar, The Weeknd, Eminem, Dr. Dre y Snoop Dogg, espectáculos que han marcado tendencia en la cultura pop y en la música internacional.

Con el Super Bowl LX a celebrarse dentro de 133 días, la comunidad latina en Estados Unidos anticipa una presentación que convertirá al Levi’s Stadium en el epicentro de la música y el deporte mundial.

Te puede interesar Taylor Swift rechaza el show de medio tiempo del Super Bowl

Super Bowl LX

Fecha: 8 de febrero de 2026

Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara, California