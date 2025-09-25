Taylor Swift rechazó el Super Bowl Halftime Show por querer derechos de la grabación

Reportes indican que las negociaciones para que Taylor Swift encabezara el show de medio tiempo del Super Bowl se vinieron abajo.

No por dinero, sino porque la cantante quería tener la propiedad total de la grabación de su presentación, tal como posee los derechos de todos sus discos.

¿Qué pasó?

Según informó el periodista Rob Shuter en el podcast Naughty But Nice, Swift solicitó que todos los derechos del metraje le pertenecieran, de modo que recibiría regalías cada vez que la actuación se difundiera en cualquier plataforma, además de solicitar algunos anuncios gratuitos durante el evento para promover su música o proyectos personales.

“La NFL esperaba que los artistas más grandes del mundo aceptaran participar por la exposición, pero Taylor no necesita exposición. Ella quería un acuerdo que reflejara su valor”, explicó Shuter sobre Swift, quién recientemente anunció su compromiso con Travis Kelce, el tight end estrella de los Kansas City Chiefs.

La NFL rechazó estas condiciones, y las conversaciones terminaron.

“Ella no necesita el Super Bowl, pero el Super Bowl la necesita a ella. Sin Taylor, sería solo otro espectáculo de medio tiempo” , señaló Shuter.

Agregó que la liga ya está considerando otras opciones, incluyendo a Adele, pero que perder a Swift representa una “oportunidad histórica desaprovechada”.

Adele toma el relevo

Tras la salida de Swift, los rumores apuntan a que Adele podría ser la encargada de subir al escenario del Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Medios estadounidenses señalan que la NFL ya sostiene negociaciones con Roc Nation, la productora de Jay-Z, para concretar la participación de la cantante británica.

Adele ha estrechado vínculos con el mundo deportivo, pues mantiene una relación con Rich Ball, agente influyente en la NBA, y estuvo presente como espectadora en el Super Bowl 2024.

Se espera que el show de Adele sea distinto al de otros artistas: priorizará su voz y presencia en el escenario por encima de coreografías espectaculares, ofreciendo un espectáculo más íntimo y centrado en la música.