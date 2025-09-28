El festival arrancó con un encuentro inédito entre las dos nuevas franquicias que tendrá la Liga Mexicana del Pacífico en la próxima temporada, la cual ya se encuentra a la vuelta de la esquina.

La Mexican Baseball Fiesta vivió su arranque este sábado en Phoenix, Arizona, con un ambiente lleno de color, música y tradición. Aunque la jornada del viernes tuvo que ser cancelada debido a la lluvia, este fin de semana las actividades retomaron su curso en el estadio Family Fields, donde la afición respondió con entusiasmo.

Familias completas, jóvenes y aficionados de distintas ciudades de Arizona se dieron cita para disfrutar de esta celebración que une a la comunidad en torno al rey de los deportes. Entre los presentes también destacaron seguidores que viajaron desde México para no perderse la oportunidad de apoyar a sus equipos favoritos y ser parte de esta experiencia fronteriza.

El entorno festivo estuvo acompañado por música en vivo, gastronomía mexicana y el ambiente característico de la afición beisbolera, que convirtió el recinto en una auténtica fiesta. Los colores de las banderas, las camisetas de los equipos y las porras animaron las gradas, reflejando la pasión que cada año distingue a este evento.

El festival arrancó con un encuentro inédito entre las dos nuevas franquicias que tendrá la Liga Mexicana del Pacífico en la próxima temporada, la cual ya se encuentra a la vuelta de la esquina.

La novena de Jaguares de Nayarit se impuso por pizarra de 5-1 ante la escuadra del Equipo de Béisbol de Tucson.

El plato fuerte llegó en la segunda instancia de la noche con el 'Clásico de Sonora', Naranjeros de Hermosillo vs. Yaquis de Ciudad Obregón, en el cual se impuso La Tribu por marcador de 3-0, con juego sin hit ni carrera combinado.

Ambas escuadras, ya con nombres de peso en sus alineaciones, afrontaron con seriedad un cotejo de mucha rivalidad y, sobre todo, con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el día inaugural de la LMP, que comenzará el 15 de octubre.

La Tribu Yaqui se colocó arriba en la pizarra en la tercera entrada. Miguel Gómez, con corredores en las esquinas, conectó rodado lento dentro del cuadro por la zona de las paradas cortas. Jasson Atondo atacó la bola y, al no tener jugada en la inicial, buscó retirar en segunda; sin embargo, el corredor llegó quieto, mientras que Néstor Ríos timbraba en la registradora.

Ya en la cuarta, Anthony Macías conectó un potente batazo por el jardín izquierdo-central que picó y se internó hasta el fondo del parque, situación que aprovechó Kevin Villavicencio para anotar el 2-0.

En la parte alta del séptimo episodio, con dos outs, Joel Ibarra se metió en problemas al llenar los senderos con par de pasaportes. Juan Gabriel Castro salió del dugout y le pidió la bola al serpentinero para traer a Óscar Rafael Martínez, en una situación apremiante.

El derecho arrancó titubeante y equivocó su disparo rumbo al plato, permitiendo la tercera rayita de la novena de Gabe Álvarez.

Ya en el cierre del juego, pactado a siete entradas, Obregón selló con la cereza del pastel: el juego sin hit ni carrera.

El trabajo lo inició Felipe González con tres entradas; le siguió Samuel Zazueta con un capítulo; después Jesús Chávez con otra entrada; y cerró el zurdo Saúl Vázquez con dos innings colgando la argolla.

La victoria en el juego fue para González, y el descalabro fue para Augusto Mendieta.

Este domingo la actividad de la primera edición de la Mexican Baseball Fiesta concluirá con los enfrentamientos entre Algodoneros de Guasave contra Yaquis de Ciudad Obregón a primera hora, y finalizará con Naranjeros de Hermosillo enfrentando al Equipo de Béisbol de Tucson.