Julio Urías no se presenta ante el juez por caso de violencia doméstica

El reconocido pitcher mexicano Julio Urías, quien fue arrestado a principios de septiembre por supuestos actos de violencia contra su pareja después de un partido de fútbol, ha generado interés en los medios debido a su reciente ausencia ante el juez en la fecha programada, que era este 27 de septiembre.

Horas después de su arresto, Urías fue liberado tras pagar una fianza, pero este incidente marcó el inicio de un proceso que hasta la fecha lo ha mantenido en licencia administrativa en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y separado de su equipo, Los Dodgers de Los Ángeles.

Según informes provenientes de Estados Unidos, la razón de la ausencia del lanzador mexicano en la corte se relaciona con la esperanza de que su situación se resuelva de manera favorable, y en particular, con su futuro en el equipo angelino.

El periodista Ricardo López reveló que Julio no se presentó en la corte " debido a la falta de una acusación en su contra" y que su caso "no está registrado en el sistema judicial" . Este giro en el caso ha generado un debate sobre el estatus del jugador en el equipo y su futuro en las Grandes Ligas, aunque aún no se han proporcionado detalles adicionales sobre el desarrollo de la situación legal de Urías.