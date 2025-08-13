A través de la línea de emergencias 911 se reportaron los hechos, tras registrarse un aglutinamiento de internos ante la falta de energía eléctrica en las instalaciones del lugar.

Un grupo de 22 internos se fugó de un centro de desintoxicación durante la noche del martes en Guaymas.

A través de la línea de emergencias 911 se reportaron los hechos que se presentaron en el sector norte de la ciudad alrededor de las 19:30 horas del pasado martes, al registrarse un aglutinamiento de internos ante la falta de energía eléctrica en las instalaciones del lugar.

Martín Rincón, colaborador del centro de desintoxicación en la ciudad, comentó que derivado de la situación se fugaron un total de 22 personas de las cuales tres fueron localizadas con el apoyo de elementos de Seguridad Pública momentos después. Alrededor de 80 personas reciben atención en el centro de rehabilitación.

Explicó que los internos aprovecharon la situación para escapar del lugar causando daños al interior de las instalaciones que dejó como saldo a varios lesionados que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Personal a cargo del centro de desintoxicación exhortan a familiares considerar reingresar a los jóvenes al centro de desintoxicación con la finalidad de continuar con el tratamiento correspondiente para la recuperación de las personas que aún permanecen fuera del lugar.