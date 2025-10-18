Dan a conocer la lista de seis de los siete fallecidos en el trágico percance, quedando aún una menor de edad sin identificar.

Seis de las víctimas mortales del trágico accidente del camión de Tufesa, sucedido la mañana del viernes 17 de octubre, ya fueron identificadas.

Fue el pasado viernes al rededor de las 7:00 horas cuando un camión de pasajeros de Tufesa que viajaba de Guaymas a Hermosillo volcó en el kilómetro 240, quedando atravesado sobre la vía. En los primeros reportes se registraban al menos 16 lesionados y siete fallecidos.

La tarde del mismo viernes, la muerte de Fátima Cuevas Salazar, jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS-Bienestar Guaymas, y de Antonio 'N', alumno del Cobach Navojoa, quienes viajaban en el camión accidentado, consternó a la sociedad sonorense. Posteriormente se dio a conocer la lista de seis de los siete fallecidos en el trágico percance, quedando aún una menor de edad sin identificar.

Lista de fallecidos

Guillermina Rubio Arriaga, viajaba de Guaymas a Hermosillo en el asiento 2

Fátima Guadalupe Cuevas Salazar, jefa de Recursos Humanos del IMSS-Bienestar Guaymas, quien viajaba a Hermosillo en el asiento 1

Soledad Arroyo Ayala, originaria de Guaymas con destino a Hermosillo, asiento 32

Rosa Carmina Reyna Sandoval, quien viajaba de Guasave hacia Hermosillo, asiento 20

Antonio 'N', alumno del Cobach Navojoa, viajaba de Navojoa a Hermosillo en el asiento 5

La menor Daylin 'N'

Una menor aún sin identificar

Autoridades y servicios de emergencia confirmaron el traslado de las personas lesionadas del accidente a diferentes instituciones de salud en Hermosillo, compartiendo la lista preliminar de los lesionados.