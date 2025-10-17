Fuentes en la zona informaron que siete cuerpos fueron recuperados del camión de pasajeros volcado en el kilómetro 234 de la carretera Hermosillo–Guaymas.

En el kilómetro 234 de la carretera Hermosillo–Guaymas, fuentes operativas reportaron la recuperación de siete cuerpos del autobús de pasajeros que volcó esta mañana. El saldo y la identidad de las víctimas no han sido confirmados por la autoridad competente al cierre de este despacho.

En cortes previos, autoridades estatales informaron de seis fallecidos y al menos 16 lesionados. Con el nuevo reporte desde el punto, el número de víctimas podría aumentar a siete; se mantiene la calificación de preliminar hasta que Fiscalía y Protección Civil emitan una actualización con fecha y hora de Hermosillo.

De acuerdo con equipos de emergencia en la zona, continúan las labores de rescate, atención médica y peritajes. La Fiscalía de Sonora integrará la carpeta para definir mecánica del accidente y posibles responsabilidades. La empresa de autotransporte no ha difundido una lista de pasajeros ni rutas de apoyo para deudos al momento de esta publicación.

Se esperan dictámenes periciales y una actualización consolidada de víctimas y lesionados. A usuarios con traslado por el tramo Hermosillo–Guaymas se les recomienda anticipar tiempos, seguir indicaciones de Guardia Nacional Carreteras y verificar reprogramaciones con la empresa.



