Autoridades y servicios de emergencia confirmaron el traslado de lesionados del accidente de Tufesa (km 234, Hermosillo–Guaymas) a IMSS 2, IMSS 14, Isssteson, Hospital General del Estado, Hospital Infantil del Estado de Sonora, Hospital Militar y Clínica del Noroeste.

Tras la volcadura del autobús de Tufesa en el kilómetro 234 de la México 15 (tramo Guaymas–Hermosillo), se reportó el traslado de lesionados a siete hospitales de la capital. A continuación, lista preliminar por hospital y con edad reportada cuando se proporcionó.

Listas por hospital

IMSS Unidad 2

Nubia Lisbeth Cárdenas Leyva

Rodrigo Roque Ángeles, 41 años (reportado como grave)

José Carmelo Verdiales Corvera, 66 años (reportado como grave)

Margarita Soledad Rivera, 54 años

Teresa de Jesús Verdiales Corvera, 65 años

IMSS Unidad 14

Gregorio Rodríguez Parra, 49 años

Alejandra Guadalupe Cota Núñez, 33 años

Isssteson (Hermosillo)

Denisse Marían Amavisca Gordillo, 39 años

Jaime Alejandro Duarte Gagiola, 21 años

Hospital General del Estado de Sonora (HGE)

María Elena Martínez Peña, 32 años

Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES)

Melanie Dayana Pérez Martínez, 13 años

Iker Humberto, 11 años

Hospital Militar

Jorge Enrique Cambrano de la Cruz, 28 años (estable)

Daniel Ramírez Ramírez, 31 años (estable)

Clínica del Noroeste

Marlene Guadalupe Sandoval Arroyo, 32 años

Pacientes atendidos en sitio (código verde, sin traslado en ambulancia)

Usiel González Zavala, 39 años, Navojoa

Alán de la Cruz Fabián, 27 años, Nogales

Misael Rodríguez Fuerte, 30 años, Cd. Obregón

Fernanda Espinoza Argüelles, 21 años, Cd. Obregón

David Octavio Ibarra Ruiz, 40 años, Navojoa

Felipe de Jesús López, 44 años, Guaymas

Margarita Rivera Cavazos, 54 años

(Se mencionó también a Jaime Alejandro Duarte Gagiola en esta categoría; sin embargo, aparece reportado como trasladado a Isssteson. Se requiere confirmación oficial para dirimir la duplicidad.)

La lista es preliminar y puede variar al consolidarse los partes médicos.



