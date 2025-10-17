Esta es la lista de heridos del accidente carretero en Hermosillo-Guaymas
Autoridades y servicios de emergencia confirmaron el traslado de lesionados del accidente de Tufesa (km 234, Hermosillo–Guaymas) a IMSS 2, IMSS 14, Isssteson, Hospital General del Estado, Hospital Infantil del Estado de Sonora, Hospital Militar y Clínica del Noroeste.
Tras la volcadura del autobús de Tufesa en el kilómetro 234 de la México 15 (tramo Guaymas–Hermosillo), se reportó el traslado de lesionados a siete hospitales de la capital. A continuación, lista preliminar por hospital y con edad reportada cuando se proporcionó.
Listas por hospital
IMSS Unidad 2
- Nubia Lisbeth Cárdenas Leyva
- Rodrigo Roque Ángeles, 41 años (reportado como grave)
- José Carmelo Verdiales Corvera, 66 años (reportado como grave)
- Margarita Soledad Rivera, 54 años
- Teresa de Jesús Verdiales Corvera, 65 años
IMSS Unidad 14
- Gregorio Rodríguez Parra, 49 años
- Alejandra Guadalupe Cota Núñez, 33 años
Isssteson (Hermosillo)
- Denisse Marían Amavisca Gordillo, 39 años
- Jaime Alejandro Duarte Gagiola, 21 años
Hospital General del Estado de Sonora (HGE)
- María Elena Martínez Peña, 32 años
Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES)
- Melanie Dayana Pérez Martínez, 13 años
- Iker Humberto, 11 años
Hospital Militar
- Jorge Enrique Cambrano de la Cruz, 28 años (estable)
- Daniel Ramírez Ramírez, 31 años (estable)
Clínica del Noroeste
Marlene Guadalupe Sandoval Arroyo, 32 años
Pacientes atendidos en sitio (código verde, sin traslado en ambulancia)
- Usiel González Zavala, 39 años, Navojoa
- Alán de la Cruz Fabián, 27 años, Nogales
- Misael Rodríguez Fuerte, 30 años, Cd. Obregón
- Fernanda Espinoza Argüelles, 21 años, Cd. Obregón
- David Octavio Ibarra Ruiz, 40 años, Navojoa
- Felipe de Jesús López, 44 años, Guaymas
- Margarita Rivera Cavazos, 54 años
- (Se mencionó también a Jaime Alejandro Duarte Gagiola en esta categoría; sin embargo, aparece reportado como trasladado a Isssteson. Se requiere confirmación oficial para dirimir la duplicidad.)
La lista es preliminar y puede variar al consolidarse los partes médicos.