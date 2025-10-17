Esta es la lista de heridos del accidente carretero en Hermosillo-Guaymas

Autoridades y servicios de emergencia confirmaron el traslado de lesionados del accidente de Tufesa (km 234, Hermosillo–Guaymas) a IMSS 2, IMSS 14, Isssteson, Hospital General del Estado, Hospital Infantil del Estado de Sonora, Hospital Militar y Clínica del Noroeste.

Tras la volcadura del autobús de Tufesa en el kilómetro 234 de la México 15 (tramo Guaymas–Hermosillo), se reportó el traslado de lesionados a siete hospitales de la capital. A continuación, lista preliminar por hospital y con edad reportada cuando se proporcionó.

Listas por hospital

IMSS Unidad 2

  • Nubia Lisbeth Cárdenas Leyva
  • Rodrigo Roque Ángeles, 41 años (reportado como grave)
  • José Carmelo Verdiales Corvera, 66 años (reportado como grave)
  • Margarita Soledad Rivera, 54 años
  • Teresa de Jesús Verdiales Corvera, 65 años

IMSS Unidad 14

  • Gregorio Rodríguez Parra, 49 años
  • Alejandra Guadalupe Cota Núñez, 33 años

Isssteson (Hermosillo)

  • Denisse Marían Amavisca Gordillo, 39 años
  • Jaime Alejandro Duarte Gagiola, 21 años

Hospital General del Estado de Sonora (HGE)

  • María Elena Martínez Peña, 32 años

Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES)

  • Melanie Dayana Pérez Martínez, 13 años
  • Iker Humberto, 11 años

Hospital Militar

  • Jorge Enrique Cambrano de la Cruz, 28 años (estable)
  • Daniel Ramírez Ramírez, 31 años (estable)

Clínica del Noroeste

  • Marlene Guadalupe Sandoval Arroyo, 32 años

Pacientes atendidos en sitio (código verde, sin traslado en ambulancia)

  • Usiel González Zavala, 39 años, Navojoa
  • Alán de la Cruz Fabián, 27 años, Nogales
  • Misael Rodríguez Fuerte, 30 años, Cd. Obregón
  • Fernanda Espinoza Argüelles, 21 años, Cd. Obregón
  • David Octavio Ibarra Ruiz, 40 años, Navojoa
  • Felipe de Jesús López, 44 años, Guaymas
  • Margarita Rivera Cavazos, 54 años
  • (Se mencionó también a Jaime Alejandro Duarte Gagiola en esta categoría; sin embargo, aparece reportado como trasladado a Isssteson. Se requiere confirmación oficial para dirimir la duplicidad.)

La lista es preliminar y puede variar al consolidarse los partes médicos.


