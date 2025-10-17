La comunidad del Cobach Navojoa confirmó el fallecimiento de Antonio “N” en el accidente del autobús de Tufesa ocurrido alrededor de las 05:30 horas en el kilómetro 234 de la carretera Guaymas–Hermosillo.

La comunidad educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) plantel Navojoa se encuentra de luto por el fallecimiento de Antonio “N”, estudiante que viajaba en el autobús de Tufesa que volcó la madrugada de este viernes en el km 234 de la carretera Guaymas–Hermosillo.

De acuerdo con información extraoficial, el joven —conocido como “Toño”— era miembro activo del equipo de futbol americano “Las Liebres” y residía en la colonia Juárez de Navojoa.

En la corrida hacia Hermosillo, iba acompañado de su madre, reportada fuera de peligro. Se trasladaban para asistir a una boda.

Autoridades estatales y periciales investigan las causas exactas del siniestro. En informes previos sobre el accidente se manejó un saldo de siete personas fallecidas y múltiples lesionados.